Скандал с контрабандными ИИ-серверами Supermicro не повлиял на её взаимоотношения с AMD, NVIDIA и Intel

Supermicro сообщила итоги работы в III квартале 2026 финансового года, завершившемся 31 марта 2026 года. Несмотря на то, что выручка оказалась ниже ожиданий аналитиков, сильный прогноз на IV квартал компании, рассчитывающей на высокий спрос на свои ИИ-серверы, привёл к росту её акций на 18 % на дополнительных торгах.

Этот прогноз, вероятно, успокоил инвесторов Supermicro после того, как в марте Министерство юстиции США предъявило обвинения трём лицам, связанным с компанией, в содействии контрабанде в Китай ИИ-чипов на миллиарды долларов, предположило агентство Reuters. Напомним, что после заявления минюста США акционеры подали в суд на Supermicro, обвинив её в мошенничестве с ценными бумагами и сокрытии связи с Китаем.

Генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang) начал конференцию с аналитиками по итогам завершившегося квартала с разъяснений по поводу этого инцидента, пишет DigiTimes. Он сразу подчеркнул, что Supermicro не является ответчиком или объектом расследования по данному делу. Лян также отметил, что компания сотрудничает с правительством США и лица, упомянутые в обвинительном заключении, были уволены. Кроме того, было начато независимое расследование с привлечением юридической фирмы Munger Tolles & Olson и экспертов AlixPartners.

Финансовый директор Дэвид Вейганд (David Weigand) сообщил, что компания в настоящее время не ожидает пересмотра финансовых результатов и готовится подать отчёт 10-Q, хотя всё зависит от результатов расследования. По его словам, исходя из имеющихся результатов проверки, никто из сотрудников, кроме лиц, упомянутых в обвинительном заключении, в этом деле замешан не был, хотя следует дождаться окончания расследования.

В ответ на вопросы аналитиков о том, могут ли предъявленные обвинения подорвать отношения Supermicro с клиентами или повлиять на доступность для неё ускорителей NVIDIA, Вейганд заявил, что изменений не произошло. А Лян добавил, что партнёрские отношения с поставщиками, включая NVIDIA, AMD и Intel, остаются прочными. За две недели до этого несколько изданий, ссылаясь на Bluefin Research, сообщили, что Oracle в связи с предъявленными обвинениями отменила заказ у Supermicro на поставку 300–400 стоечных суперускорителей NVIDIA GB300 NVL72 общей стоимостью $1,1–$1,4 млрд. Однако позже ни Oracle, ни Supermicro не подтвердили эту информацию.

Источники в цепочке поставок сообщили DigiTimes, что инцидент с контрабандой вызвал волну беспокойства в более широкой экосистеме поставщиков ИИ-серверов, в связи с чем многие компании расширили свои юридические и отделы по соблюдению нормативных требований. NVIDIA дополнительно ужесточила протоколы аудита цепочки поставок, потребовав предоставление отчётности в режиме реального времени на каждом этапе, от отгрузки чипов до сборки, тестирования и окончательной логистики. Более тщательные проверки ведутся относительно структуры собственности и источников финансирования конечных клиентов.

При этом все партнёры обязаны предоставлять списки клиентов до размещения заказов на покупку и поддерживать отслеживаемую документацию на всех этапах сборки и отгрузки. Для компаний, управляющих сборочными и интеграционными предприятиями на Тайване и в Юго-Восточной Азии, таких как Supermicro, осуществляющей операции через свои кампусы в Баде (Bade), Таоюане (Taoyuan) и в Малайзии, бремя соблюдения нормативных требований существенно возросло. По данным источников в цепочке поставок, из-за экспортных ограничений США на поставку передовых ИИ-чипов в Китай ИИ-серверы, поставляемые в Поднебесную, могут продаваться по цене вдвое выше отпускной или даже больше.

Supermicro сообщила о скорректированной прибыли (Non-GAAP) на разводнённую акцию в размере ¢84, что выше показателя в ¢31 на акцию годом ранее, при выручке в $10,24 млрд, что на 122,7 % больше, чем годом ранее. Аналитики, опрошенные LSEG (согласно данным CNBC), ожидали прибыль в 62 цента на акцию и выручку в $12,33 млрд. Чарльз Лян сообщил, что задержка с признанием выручки в течение квартала была вызвана нехваткой ресурсов у клиентов. «У некоторых клиентов ещё не было необходимого электропитания и сетевого оборудования для развёртывания облачных сервисов, и мы ожидаем получить эту выручку в ближайшие кварталы», — сказал он.

Ограничения поставок в масштабах всей отрасли также негативно сказались на результатах, сообщи Дэвид Вейганд. Цены на память резко выросли, в то время как наблюдается дефицит GPU и процессоров Intel, добавил Лян. Вместе с тем он заявил: «Восстановление нашей маржи и быстрый рост нашего бизнеса DCBBS демонстрируют, что наш бизнес остается устойчивым. Благодаря добавлению наших новых производственных мощностей в Кремниевой долине, мы имеем исключительно хорошие возможности для удовлетворения огромного спроса на различные решения в области искусственного интеллекта и корпоративного сектора».

Чистая прибыль Supermicro выросла до $483,39 млн или $0,72 на разводнённую акцию со $108,78 млн или $0,17 на разводнённую акцию в аналогичном квартале предыдущего финансового года. Валовая маржа (GAAP) увеличилась до 9,9 %, по сравнению с 9,6 % годом ранее и 6,3 % в предыдущем квартале. Капитальные затраты и инвестиции составили всего $97 млн. Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 марта составили $1,3 млрд против $8,8 млрд общей задолженности перед банками и конвертируемыми облигациями.

В IV квартале 2026 финансового года, заканчивающемся 30 июня, Supermicro ожидает получить выручку $11–$12,5 млрд, скорректированную прибыль на акцию — от ¢65 до ¢79. Согласно консенсус-прогнозу LSEG, скорректированная прибыль составит 55 центов на акцию, выручка — $11,07 млрд. Компания также повысила прогноз выручки на весь 2026 финансовый год до $38,9–$40,4 млрд.

