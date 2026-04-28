Сделано в США: Supermicro открыла свой самый крупный кампус в Кремниевой долине

Компания Supermicro объявила о создании новой площадки DCBBS (Data Center Building Block Solutions) — своего самого крупного кампуса в Кремниевой долине и четвертого по счёту объекта в районе залива Сан-Франциско (Калифорния, США). Комплекс расположен неподалёку от штаб-квартиры Supermicro в Сан-Хосе. Его появление позволит расширить производство серверного оборудования на территории США. Это, как отмечается, поможет в укреплении потенциала американской инфраструктуры ИИ.

Кампус площадью 66,3 тыс. м2 расположился на территории 13,3 га. На базе кампуса будет осуществляться полный спектр операций — от разработки и тестирования передового оборудования до изготовления и обслуживания. Supermicro DCBBS предоставляет комплексную модульную инфраструктуру для ИИ. При этом обеспечивается гибкость развёртывания — от отдельных ускорителей на базе GPU и сетевых коммутаторов до полнофункциональных стоек, сопутствующей инфраструктуры, ПО для управления и профессиональных услуг.

Supermicro отмечает, что спрос на ИИ-системы продолжает стремительно расти со стороны корпоративных заказчиков и облачных провайдеров. Этому способствует появление всё более сложных и ресурсоёмких рабочих нагрузок. Интегрированный подход Supermicro — от выполнения проектирования на системном уровне до поставок стоечных систем — обеспечивает ускорение строительства ЦОД, повышение энергоэффективности и снижение общей стоимости владения. Новый кампус Supermicro поможет существенно расширить производственные мощности, доведя общую площадь объектов компании в районе залива Сан-Франциско до 371,6 тыс. м2.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: