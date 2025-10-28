AMD продала Sanmina производственное подразделение ZT Systems и тут же сделала её ключевым партнёром

Компания AMD сообщила о закрытии сделки по продаже производственного подразделения ZT Systems: покупателем выступила американская корпорация Sanmina — поставщик услуг по производству электроники. Сумма сделки составила $3 млрд, включая денежные средства и обыкновенные акции Sanmina.

AMD приобрела фирму ZT Systems весной нынешнего года, заплатив за неё $4,9 млрд. Эта компания специализируется на выпуске серверов, в том числе высокопроизводительных решений для гиперскейлеров. Говорилось, что покупка позволит объединить «ведущие в индустрии системы» и «компетенции уровня стоек» с передовыми полупроводниковыми технологиями AMD.

Примерно через полтора месяца после поглощения ZT Systems корпорация AMD объявила о заключении соглашения по продаже полученных производственных активов компании Sanmina. По условиям договора, Sanmina становится приоритетным партнёром AMD по организации производства продуктов для облачных и кластерных ИИ-платформ. При этом AMD сохранит за собой команду ZT Systems, отвечающую за разработку и взаимодействие с клиентами. Предполагается, что всё это позволит укрепить экосистему ODM- и OEM-партнёров AMD.

Компания Sanmina, головной офис которой находится в Сан-Хосе (Калифорния, США), насчитывает в общей сложности около 34 тыс. сотрудников в 21 стране по всему миру. По заявлениям AMD, компания является интегрированным поставщиком производственных услуг, обслуживает самые быстрорастущие сегменты глобального рынка электроники, а также предлагает комплексные решения по проектированию, производству и логистике для OEM-производителей в различных отраслях.

