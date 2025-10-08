До 16 ядер Zen 5 в AM5: AMD представила чипы Ryzen Embedded 9000

Компания AMD анонсировала процессоры серии Ryzen Embedded 9000, предназначенные для использования во встраиваемых устройствах, промышленных компьютерах, системах автоматизации, платформах машинного зрения и пр. Производитель обещает доступность чипов в течение семи лет.

Изделия Ryzen Embedded 9000, выполненные на архитектуре Zen 5, совместимы с разъёмом AM5. При изготовлении применяется 4-нм технология. Показатель TDP варьируется от 65 до 170 Вт. Заявлена поддержка оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.

На сегодняшний день в новое семейство процессоров входят семь моделей: Ryzen Embedded 9600X, 9700X, 9800X3D, 9900X, 9900X3D, 9950X и 9950X3D. Они насчитывают от 6 до 16 вычислительных ядер с поддержкой многопоточности. Базовая тактовая частота варьируется от 3,8 до 4,7 ГГц, максимальная частота — от 5,2 до 5,7 ГГц (см. характеристики ниже). Объём кеша L3 составляет от 32 до 128 Мбайт (решения с индексом 3D поддерживают технологию 3D V-Cache).

В состав чипов входит графический ускоритель на архитектуре AMD RDNA 2. Говорится о поддержке инструкций AVX-512, предназначенных для ускорения ресурсоёмких вычислений, таких как обработка больших массивов данных, задачи ИИ и пр.

Компания AMD также сообщает, что в конце текущего года дебютируют новые процессоры семейства Ryzen Pro Embedded, поставлять которые планируется в течение десяти лет. Эти чипы получат расширенные функции обеспечения безопасности, включая инструмент AMD Platform Secure Boot и средства полного шифрования памяти AMD Memory Guard.

