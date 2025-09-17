AMD представила процессоры EPYC Embedded 4005 для периферийного оборудования

Компания AMD анонсировала процессоры серии EPYC Embedded 4005, предназначенные для использования в индустриальных серверах начального уровня, а также в различном периферийном оборудовании, включая межсетевые экраны следующего поколения (NGFW).

Изделия, выполненные на архитектуре AMD Zen 5, рассчитаны на установку в разъём AM5. Применена чиплетная компоновка, а при производстве задействована 4-нм технология. Новые CPU содержат до 128 Мбайт кеша L3 (у модели EPYC Embedded 4585PX с технологией 3D V-Cache). Говорится о поддержке оперативной памяти DDR5-5600 ECC, 28 линий PCIe 5.0 и инструкций AVX-512. Фактически новинки развивают серию EPYC 4005 Grado, которая сама по себе является развитием Ryzen 9000.

Все CPU поддерживают технологию многопоточности и имеют конфигурируемый показатель TDP, благодаря чему может достигаться оптимальный баланс между производительностью и энергоэффективностью для конкретных задач. В семейство EPYC Embedded 4005 на сегодняшний день входят шесть моделей:

EPYC Embedded 4585PX — 4,3–5,7 ГГц, 16 ядер, 32 потока инструкций, 170 Вт;

EPYC Embedded 4565P — 4,3–5,7 ГГц, 16 ядер, 32 потока инструкций, 170 Вт;

EPYC Embedded 4545P — 3,9–5,4 ГГц, 16 ядер, 32 потока инструкций, 65 Вт;

EPYC Embedded 4465P — 3,4–5,4 ГГц, 12 ядер, 24 потока инструкций, 65 Вт;

EPYC Embedded 4345P — 3,8–5,5 ГГц, 8 ядер, 16 потоков инструкций, 65 Вт;

EPYC Embedded 4245P — 3,9–5,4 ГГц, 6 ядер, 12 потоков инструкций, 65 Вт.

В процессорах реализованы функции безопасности AMD Infinity Guard, которые призваны обеспечить защиту конфиденциальных данных от сложных кибератак. Производить чипы EPYC Embedded 4005 компания AMD намерена в течение семи лет.

