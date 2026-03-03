Сделано в США: Flex начала выпуск американских ИИ-серверов с AMD Instinct

Американская производственная компания Flex, поставляющая решения для дата-центров, анонсировала расширение стратегического сотрудничества с AMD для выпуска решений на платформе Instinct. По словам Flex, это важная веха на пути укрепления локального производства на территории США, в том числе передовых ИИ- и HPC-продуктов. В рамках партнёрства выпуск платформы AMD Instinct MI355X организован на территории головного подразделения Flex в Остине (Техас).

В следующем квартале объёмы выпуска должны увеличиться. Речь идёт не только о платформе текущего поколения, компания намерена поддержать выпуск и новых платформ Instinct для удовлетворения спроса со стороны крупномасштабных ИИ-проектов. Сейчас Flex выпускает высокоплотные системы с восемью ускорителями и сопутствующей обвязкой. Каждая платформа, как утверждают в компании, проходит строгие заводские испытания и оценку. Системы оснащаются СЖО JetCool, принадлежащей Flex.

По данным производителя, комбинация передовых индустриальных мощностей Flex, надёжной цепочки поставок и производственных мощностей в США с передовыми позициями AMD в HPC-сегменте позволяет клиентам масштабировать свои ИИ-проекты быстрее и с повышенной надёжностью. Головная структура Flex в Техасе занимает площадь более 130 тыс. м2 и создана для поддержки комплексного производства в больших объёмах. Всего у Flex в США есть более 650 тыс. м2 площадей на 17 объектах.

Планы AMD по локализации производства включают и выпуск чипов на американских фабриках TSMC. NVIDIA идёт по тому же пути, но в части выпуска или хотя бы сборки серверов на территории США, в том числе для обслуживания гиперскейлеров, у неё гораздо больше возможностей. Но и AMD укрепила свои позиции в этой области в результате сделки с ZT Systems и Sanmina.

США всеми силами стремятся локализовать производство и разработки на своей территории. В декабре 2025 года было объявлено о заключении партнёрских отношений с 24 ведущими IT-компаниями в рамках «Миссии Генезис», призванной стимулировать ИИ-разработки и производство на американской территории. Например, в конце января 2026 года сообщалось, что Corning построит крупнейшее в мире производство оптоволоконного кабеля для ЦОД в рамках сделки с Meta✴ на $6 млрд.

