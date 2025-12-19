США объявил о заключении партнёрских отношений с 24 ведущими IT-компаниями в рамках «Миссии Генезис»

В четверг в Белом доме США состоялся круглый стол с участием представителей администрации президента США и 24 ведущих технологических компаний страны, в ходе которого было объявлено о заключении Министерством энергетики США (DoE) партнёрских соглашений с компаниями с целью продвижения «Миссии Генезис» (Genesis Mission) — национальной инициативы для ускорения научных открытий, повышения национальной безопасности и стимулирования инноваций в энергетике с помощью ИИ. Об этом сообщил Bloomberg.

Президент подписал указ о запуске «Миссии Генезис» 24 ноября 2025 года, поставив задачу удвоить производительность и повысить влияние американских исследований в течение десяти лет, предоставляя учёным и инженерам инструменты для разработки, обучения и эксплуатации ИИ-систем следующего поколения с большей скоростью, эффективностью и надёжностью.

В мероприятии в четверг приняли участие министр энергетики Крис Райт (Chris Wright), заместитель министра энергетики по науке и директор миссии Genesis д-р Дарио Гил (Darío Gil) и директор Управления научно-технической политики Белого дома (OSTP) Майкл Крациос (Michael Kratsios).

В число 24 организаций, подписавших меморандумы о взаимопонимании, входят такие крупные технологические компании, как Microsoft, Google, AWS, IBM, NVIDIA, Intel, AMD и OpenAI. Также к инициативе присоединились Anthropic, Accenture, Armada, Cerebras, CoreWeave, Dell, DrivenData, Groq, HPE, Oracle, Periodic Labs, Palantir, Project Prometheus, Radical AI, xAI и XPRIZE.

«Сегодняшнее объявление о 24 новых исследовательских партнёрствах — это только начало, поскольку мы выполняем указ президента Трампа по вовлечению всего научного сообщества, включая компании, университеты, некоммерческие организации и федеральные агентства, в “Миссию Генезис”», — сказал Крациос. Он добавил, что «Миссия Генезис» поможет американским учёным и исследователям автоматизировать разработку экспериментов, ускорить моделирование и создать прогностические модели, которые приведут к прорывам в энергетике, производстве, разработке лекарств и многом другом.

Компания NVIDIA объявила на своём сайте о присоединении к инициативе и планах увеличить инвестиции в ИИ-инфраструктуру и научные исследования и разработки. Также компания сообщила, что в рамках партнёрства с DoE уже «добивается прорывных результатов в ключевых областях». В частности, упомянуты:

открытые научные ИИ-модели, такие как семейство NVIDIA Apollo, для развития прогнозирования погоды, вычислительной гидродинамики и структурной механики;

ИИ для оптимизации производственных процессов и цепочек поставок;

работы в области робототехники, периферийного ИИ и автономные лаборатории, в том числе с использованием высокоточного моделирования и цифровых двойников с поддержкой ИИ;

работы в области ядерной энергетики, включая исследования деления и синтеза;

исследования в области квантовых вычислений с использованием суперкомпьютеров и ИИ для ускорения открытия новых алгоритмов;

работы в области биологии, материаловедения и синтетического проектирования для здравоохранения.

Другие компании, присоединившиеся к «Миссии Генезис», тоже выступили с заявлениями. Например, Google сообщила, что DeepMind предоставит учёным всех 17 национальных лабораторий DoE программу ускоренного доступа к передовым моделям ИИ для науки и агентным инструментам, начиная с AI co-scientist в Google Cloud. AI co-scientist — это многоагентный виртуальный научный сотрудник, построенный на платформе Gemini. Он разработан для того, чтобы помочь учёным синтезировать огромные объёмы информации для ускорения разработки научных и биомедицинских открытий.

В начале 2026 года компания планирует расширить программу ускоренного доступа для национальных лабораторий, включив в нее AlphaEvolve — программный агент на базе Gemini для разработки сложных алгоритмов, AlphaGenome — ИИ-модель, помогающую учёным лучше понимать ДНК, ускоряя исследования в области геномной биологии и улучшая понимание заболеваний, и WeatherNext — современное семейство моделей прогнозирования погоды. Министерство энергетики и все национальные лаборатории также получат доступ к Gemini for Government.

В свою очередь, AWS отметила, что прошлом месяце объявила об инвестициях в размере до $50 млрд в ИИ-инфраструктуру и суперкомпьютеров, специально созданную для государственных учреждений США. Инвестиции добавят почти 1,3 ГВт мощности в её регионах Top Secret, Secret и GovCloud. По словам компании, этого достаточно для одновременного запуска тысяч моделей и симуляций ИИ, а также обработки научных данных за десятилетия в режиме реального времени. «Эта инфраструктура обеспечит доступ к вычислительным мощностям по запросу, что позволит государственным заказчикам запускать сложные ИИ-задачи и обрабатывать огромные массивы данных для критически важных приложений — от разработки автономных систем и энергетических инноваций до обработки геномных данных, — подчеркнула Amazon.

Компания сообщила, что через Amazon Bedrock организации смогут получить доступ к базовым моделям, таким как Amazon Nova — новейшее семейство современных, экономически эффективных моделей, предлагающих многомодальное понимание, разработку пользовательских моделей и возможности агентного управления, — наряду с моделями от ведущих компаний, таких как Anthropic. Это обеспечит исследователям гибкость в выборе подходящей модели для каждой научной задачи, от анализа сложных геномных данных до создания синтетических обучающих наборов данных для автономных систем.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: