Состоялся релиз российской ОС «МСВСфера» 10.1 со встроенным ИИ-ассистентом «Василиса»

Разработчик «Инферит ОС» (входит в группу компаний Softline) сообщил о выпуске версии 10.1 операционной системы «МСВСфера», ключевым нововведением которой стал умный помощник «Василиса», реализованный с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Инструмент «Василиса» разработан новосибирской компанией «Сибирские нейросети», построен на основе открытой ИИ-модели Qwen3 от китайской компании Alibaba и производит все вычисления локально, без передачи данных вовне, что делает его оптимальным решением для применения в корпоративной среде с высокими требованиями к безопасности обрабатываемой информации (госсектор, финтех, оборонно-промышленный комплекс). Помощник выполняет умный поиск по локальным документам и базам знаний, умеет решать аналитические задачи и обрабатывать данные, поддерживает работу с файлами форматов PDF, DOCX, PPTX, TXT, может использоваться для оперативного разрешения возникающих вопросов, генерации идей и получения консультаций.

Для работы ИИ-ассистента «Василиса» в локальном режиме необходим компьютер с конфигурацией от 16 Гбайт оперативной памяти и процессором уровня Intel Core i5 (6 ядер). Для слабых машин компанией «Сибирские нейросети» предлагается возможность подключения помощника к облачным вычислительным ресурсам. По заверениям разработчика, при использовании такого сценария ИИ-помощник не отправляет в интернет полные данные из файлов пользователя — передаются только релевантные фрагменты, необходимые для ответа на конкретный запрос. Это обеспечивает баланс между мощностью внешней ИИ-модели и безопасностью корпоративной информации.

Помимо ИИ-ассистента «Василиса» в состав релиза ОС «МСВСфера» 10.1 вошли аудио- и видеоконвертер, корпоративный менеджер Compass, пакет офисных программ «Р7-Офис», обновлённый «Центр приложений», а также расширенная административная панель Cockpit.

Платформа «МСВСфера» построена на базе ядра Linux, зарегистрирована в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры и является альтернативой зарубежным ОС уровня Enterprise Linux. Операционная система представлена в редакциях для рабочих станций и серверов и подходит для использования как в государственных, так и в коммерческих организациях. Продукт содержит встроенные инструменты миграции с Red Hat Enterprise Linux, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Enterprise Linux и поддерживается производителем в рамках десятилетнего жизненного цикла, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности, что гарантирует стабильность и защищённость IT-инфраструктуры клиента.

Для физических лиц дистрибутив ОС «МСВСфера» (в исполнении для рабочих станций) предоставляется бесплатно, для корпоративных заказчиков стоимость платформы варьируется в зависимости от количества приобретаемых лицензий.

