Supermicro выпустила компактные серверы на базе AMD EPYC 4005 для ИИ-задач на периферии

Компания Supermicro анонсировала компактные и энергоэффективные серверы AS-E300-14GR, AS-1116R-FN4 и AS-3015TR-i4 на аппаратной платформе AMD EPYC 4005 (Grado). Устройства предназначены для решения различных задач на периферии: это могут быть нагрузки общего назначения, ИИ-инференс и пр.

Модель AS-E300-14GR выполнена в форм-факторе mini-1U с размерами 43 × 264,8 × 225,8 мм. Допускается установка одного процессора EPYC 4005/4004 в исполнении Socket AM5 (LGA-1718) с показателем TDP до 65 Вт. Доступны четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 суммарным объёмом до 192 Гбайт. Могут быть размещены один SFF-накопитель с интерфейсом SATA, а также по одному SSD типоразмера M.2 2280 и M.2 22110 (оба с интерфейсом PCIe 5.0 x4). Упомянут один слот PCIe 5.0 x16 для низкопрофильных карт расширения. В оснащение входят четыре сетевых порта 1GbE (Intel I350-AM4) и выделенный сетевой порт управления 1GbE (ASPEED AST2600). Сервер получил два порта USB 3.1 Type-A, по одному порту USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, разъёмы HDMI 2.1 и Mini-DP. Применено воздушное охлаждение.

Устройство AS-1116R-FN4, в свою очередь, получило корпус 1U небольшой глубины с габаритами 43 × 437 × 249 мм. Этот сервер также поддерживает один чип в исполнении Socket AM5 (LGA-1718) и до 192 Гбайт памяти DDR5-5600. В зависимости от модификации могут монтироваться два SFF-накопителя или один LFF-диск. Кроме того, есть слоты для SSD форматов M.2 2280 и M.2 22110 (PCIe 5.0 x4), а также разъём PCIe 5.0 x16. Упомянуты порт USB 3.1 Type-C, два коннектора USB 3.1 Type-A, порт USB 3.0 Type-A, интерфейсы HDMI 2.1 и Mini-DP. Сервер получил четыре сетевых порта 1GbE (Intel I350-AM4) и выделенный порт управления 1GbE (ASPEED AST2600).

Характеристики модели AS-3015TR-i4 полностью не раскрываются. Известно, что она выполнена в корпусе башенного типа объёмом около 9 л. Возможна установка двухслотового GPU-ускорителя (например, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell), тонкого оптического привода и LFF-накопителя.

