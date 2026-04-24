Организация мониторинга серверной на базе контроллеров NetPing

Серверная является одной из наиболее уязвимых частей ИТ-инфраструктуры. Любое отклонение от нормальных условий эксплуатации оборудования способно привести к отказам сервисов, потере данных и простою бизнес-процессов. Именно поэтому мониторинг серверной должен рассматриваться не как дополнительная функция, а как обязательный элемент инженерной инфраструктуры.

Варианты построения системы мониторинга

Система может быть реализована в различных конфигурациях в зависимости от масштаба инфраструктуры. В небольших проектах используется один контроллер, который обслуживает одну серверную. В более сложных случаях применяется несколько контроллеров, объединённых в единую систему мониторинга.

Для удалённых объектов возможно использование моделей с GSM-модулем, что обеспечивает передачу уведомлений даже при отсутствии основной сети связи.

Использование контроллеров NetPing в составе системы мониторинга позволяет не только фиксировать аварийные события, но и выявлять отклонения в работе оборудования до их перехода в критическое состояние. Например, постепенный рост температуры в верхней части стойки может указывать на ухудшение работы системы охлаждения или засорение воздушных фильтров.

Контроль разницы температур между верхней и нижней частью шкафа даёт представление о правильности организации воздушных потоков и эффективности охлаждения. Фиксация кратковременных пропаданий питания позволяет выявить нестабильность электросети, которая может быть незаметна при обычной эксплуатации.

Таким образом, система мониторинга на базе NetPing используется не только для реагирования на аварии, но и как инструмент анализа состояния инфраструктуры.

Пример наполнения серверного шкафа

Для мониторинга стойки можно использовать следующий комплект:

NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH. Датчик температуры NetPing THS. Датчик протечки H2O. Датчик наличия электропитания NetPing 995S1. Датчик открытия двери ИО102-20/Б2П. Датчик температуры и влажности NetPing HS.

В основе системы используется контроллер NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH, объединяющий функции мониторинга и управления. Устройство собирает данные с датчиков, передаёт их во внешние системы через SNMP, HTTP API или посредством email-уведомлений, а также позволяет управлять нагрузкой через встроенные реле. При исчезновении питания на основном вводе устройство автоматически переключает все розетки на резервный ввод.

Контроллер (1) размещается внутри шкафа и подключается к сети.

Датчик температуры (2) размещается в верхней части стойки в зоне горячего воздуха перед вытяжными вентиляторами, что позволяет фиксировать перегрев на ранней стадии.

Датчик температуры и влажности (6) устанавливается в нижней части шкафа на входе холодного воздушного потока и используется для оценки эффективности охлаждения.

Датчик протечки (3) размещается в нижней точке шкафа и контролирует появление воды.

Датчик наличия электропитания (4) устанавливается на линии ввода до ИБП и фиксирует пропадание внешнего питания.

Датчик открытия двери (5) монтируется на корпусе и двери шкафа и используется для контроля доступа.

Все датчики подключаются непосредственно к контроллеру NetPing (1), что упрощает монтаж и снижает количество соединений.

Контроллер NetPing 8/PWR-220 v7.6/ETH и набор датчиков позволяют реализовать полноценный мониторинг серверного шкафа без сложной интеграции. Решение обеспечивает контроль ключевых параметров и снижает риск аварий при эксплуатации оборудования.

