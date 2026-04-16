Представлен российский ПАК виртуализации «Скала^р МДИ.В» для высоконагруженных систем

Группа Rubytech анонсировала программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Скала^р МДИ.В» — это модульная платформа виртуализации для размещения высоконагруженных сервисов и бизнес-приложений, в том числе в доверенных защищённых контурах органов государственного управления.

Система пришла на смену модели «Скала^р МВ.С». Новинка, как утверждается, обеспечивает производительность гиперконвергентной подсистемы хранения данных до 2 млн IOPS (операций в секунду) на один вычислительный узел. При этом допускается масштабирование без простоев — добавлять новые серверы и хранилища можно без остановки работы. Платформа совместима с разными типами хранилищ данных — как с классическими аппаратными СХД, так и с современными гиперконвергентными программно-определяемыми решениями.

С аппаратной точки зрения «Скала^р МДИ.В» состоит из определённого набора различных функциональных блоков — базового модуля, а также модулей виртуализации, хранения, коммутации/вычисления/хранения, безопасности, координации и пр. Часть из них входят во все конфигурации, тогда как другие добавляются по требованию заказчика. Базовый модуль используется для обеспечения сетевой связанности между компонентами, служебных функций, а также для организации выделенной сети управления. Его типовые характеристики включают два процессора с 24 ядрами (2,1 ГГц), 512 Гбайт оперативной памяти, двенадцать SSD вместимостью 1,92 Тбайт каждый, порты 100GbE, 10/25GbE и пр.

Говорится о высокой надёжности: если один сервер выходит из строя, нагрузки автоматически переносятся на другой. Данные дублируются в разных местах, а в случае крупной аварии, например, отключения электричества в дата-центре, заказчик может быстро переключиться на резервные площадки в других регионах. Заявлено соответствие требованиям ФСТЭК России: новинка обеспечивает возможность хранения и обработки информации в государственных информационных системах до 1 класса защищённости включительно, в информационных системах при необходимости обеспечения 1 уровня защищённости персональных данных, значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1-ой категории значимости.

В составе программной части применяется платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Standard. Все компоненты продукта протестированы на совместимость, а поддержка осуществляется по принципу «одного окна». Предусмотрены встроенные средства защиты «Базис.VirtualSecurity», Avanpost FAM и «Соболь». Управлять системой можно из единого центра через простой веб-интерфейс или программные инструменты «Скала^р Геном» и «Базис.vControl». Администраторы видят состояние всех серверов, хранилищ и виртуальных машин в одном окне и могут оперативно реагировать на любые изменения.

Rubytech отмечает, что «Скала^р МДИ.В» функционирует в 5–6 раз быстрее аналогов при использовании современных технологий хранения данных (HCI-режим). ПАК подходит для работы с корпоративными системами, такими как ERP, CRM и базы данных. Кроме того, использовать решение можно для развёртывания ресурсоёмких сервисов и приложений, включая видеоаналитику и службы онлайн-трансляций.

