Обновление zVirt 5.0 добавило системе «облегчённую» гипервизорную ОС и возможность миграции между ЦОД без общей СХД

Разработчик инфраструктурного ПО корпоративного класса Orion soft объявил о выходе масштабного обновления флагманской платформы для управления виртуализацией zVirt 5.0, ключевой особенностью которого стал её перевод на новую минималистичную гипервизорную ОС собственной сборки, что позволило повысить стабильность её работы, производительность и безопасность. Также с обновлением в zVirt появились функция живой миграции виртуальных машин между ЦОД и планировщик задач виртуальных машин по расписанию наряду с усовершенствованной функциональностью SDN.

Для системы крупнейшим обновлением в её истории стал переход на новую гипервизорную платформу zVirt Node 2.0, специально разработанную под задачи системы виртуализации и собранную на базе менеджера пакетов RPM. Платформа отличается обновлённым системным стеком, «облегчённой» архитектурой и уменьшенным объёмом кода, обеспечивая контроль над составом системы, версиями компонентов и процессом обновления.

По словам Максима Березина, директора по развитию бизнеса Orion soft, разработчики оставили в zVirt Node 2.0 только те пакеты, которые необходимы непосредственно для работы виртуализации. В итоге получился легковесный гипервизор, который можно ставить прямо на «железо», чтобы обеспечить более стабильную и предсказуемую работу системы, адаптированную под задачи виртуализации. Березин отметил, что по такому же принципу VMware строила свой гипервизор ESXi. К тому же, за счёт уменьшенного объёма кода повышается защищённость решения, так как сокращается поверхность потенциальной атаки.

Значимая для крупных инфраструктур функция миграции виртуальных машин между различными ЦОД работает даже в случае отсутствия в дата-центрах общего хранилища данных. Миграция доступна как в онлайн-режиме — до двух виртуальных машин одновременно, так и в офлайн-режиме — до 32 объектов одновременно. В результате этого обновления zVirt обеспечивает выполнение всех возможных сценариев миграции виртуальных машин, которые раньше предоставляла VMware.

Также был доработан планировщик задач виртуальных машин по расписанию. Он позволяет автоматизировать рутинные операции, такие как запуск, выключение и перезагрузка виртуальных машин, создание и удаление снимков. Управление планированием производится через веб-интерфейс Hosted Engine.

Кроме того, разработчик включил в обновление дополнительные возможности SDN: балансировку трафика на уровнях L3–L4, поддержку протокола BGP для динамической маршрутизации, поддержку трансляции портов на логическом маршрутизаторе. Это позволит обеспечить сокращение накладных расходов при обработке трафика, высокую отказоустойчивость, гибкость и доступность виртуальной сетевой инфраструктуры.

Orion soft планирует и дальше развивать zVirt в качестве решения, обеспечивающего комплекс инфраструктурных задач. Компания сообщила, что в 2026 году у платформы появится собственный встроенный инструмент для резервного копирования и функциональность для работы с программно-определяемыми хранилищами (SDS), которая позволит строить гиперконвергентные инфраструктуры (HCI). Также компания выпустит zVirt Special Edition — сертифицированную ФСТЭК редакцию платформы, максимально приближённую по функциональности к коммерческой версии.

