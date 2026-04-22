РТК-ЦОД внедрил обновлённые решения Basis Dynamix и Basis Virtual Security в «Облаке КИИ»

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД сообщил о масштабном обновлении ПО «Базиса» в своих дата-центрах. В частности, установлены сертифицированные апдейты для платформы управления динамической инфраструктурой Basis Dynamix (до версии 4.3) и средства защиты виртуальных сред Basis Virtual Security (до версии 3.4).

Названные продукты являются основой «Облака КИИ». Это, как утверждается, первое в России мультитенантное защищённое облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Безопасность «Облака КИИ» подтверждена аттестатом соответствия требованиям приказа ФСТЭК №239, что позволяет размещать в нём объекты критической информационной инфраструктуры до 2 категории значимости включительно и обеспечивать защищённое подключение пользователей. «Облако КИИ» аттестовано в соответствии с требованиями по обработке персональных данных 1 уровня защищённости, а также требованиями по защите данных государственных информационных систем 1 класса.

Благодаря обновлению софта «Базиса» пользователям «Облака КИИ» стали доступны дополнительные возможности. Среди них упомянуты гибкое управление размером хранилища, перемещение виртуальных машин между узлами средствами платформы для балансировки нагрузки, новые функции межсетевого экрана, в том числе управление его политиками, и пр. Облако подходит как субъектам КИИ, так и крупным коммерческим компаниям, которые уделяют особое внимание защите своих информационных систем.

«Мы были первыми, кто в конце 2024 года предложил государственным организациям и крупному бизнесу защищённую облачную инфраструктуру, построенную полностью на российских решениях. Но на этом рынке мало быть первым, нужно быть лидером — а это значит постоянно расширять спектр предлагаемых заказчикам возможностей и поддерживать качество оказываемых услуг. Первую задачу нам помогает решать платформа Basis Dynamix, лидер на рынке серверной виртуализации, а вторую — слаженная работа инженерных команд "РТК-ЦОД" и "Базиса"», — говорит Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «РТК-ЦОД».

