В России появится единая платформа управления IT-сервисами и инфраструктурой

IT-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД, IT-экосистема для автоматизации бизнес-процессов «Лукоморье», производитель программного обеспечения для управления IT-инфраструктурой «Скайфолл Лабс» и разработчик платформы наблюдаемости бизнес-систем Proto в ходе конференции ЦИПР-2026 подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Стороны займутся созданием первой в России единой платформы для управления IT-сервисами и инфраструктурой.

В рамках проекта в одном цифровом контуре будут совмещены инструменты ITSM/ESM, ITAM, мониторинга, наблюдаемости, автоматизации и сервисного взаимодействия. Ядром платформы станет «Диво Сервис» — решение для автоматизации сервисных процессов и построения Service Desk на основе бизнес-логики компании. Данная система позволит управлять IT-процессами через единую точку входа и обеспечит пространство взаимодействия для пользователей и специалистов.

В число других компонентов платформы войдут система самообслуживания в формате одного окна «Диво Портал», инструмент аналитики и визуализации данных «Диво Мера», лингвистический модуль на базе ИИ для обработки обращений и поиска услуг «Диво Лингво», а также модуль для создания интеллектуальных цифровых помощников и чат-ботов «Диво Бот».

Кроме того, в составе платформы планируется использование решений, разработанных участниками соглашения. В частности, продукт РТК-ЦОД под названием Smart Control будет интегрирован в систему как «Диво Контроль»: этот модуль представляет собой центр управления IT-инфраструктурой, обеспечивающий автоматизацию процессов эксплуатации, удалённое администрирование, инвентаризацию, обнаружение инфраструктуры и комплексный мониторинг. В свою очередь, «Скайфолл Лабс» предоставит решение SkyV ITAM, которое в рамках проекта получит название «Диво Свод»: модуль позволит формировать и поддерживать актуальную модель IT-инфраструктуры с консолидацией технических и финансовых данных обо всех IT-активах в единой системе без дублирования и противоречий. Наконец, «ПротоСервисез» интегрирует свое решение Proto Observability в виде модуля «Диво Прото»: это система full-stack мониторинга приложений, пользовательского опыта, инфраструктуры и Kubernetes. Она позволит отслеживать состояние сложных распределённых систем и бизнес-процессов в режиме реального времени, а также прогнозировать и предотвращать возможные инциденты.

Партнёры выделяют ряд преимуществ единой платформы. Это возможность эволюционной миграции с постепенной заменой элементов существующей IT-инфраструктуры, простая интеграция со сторонними системами через открытые API, безопасное хранение данных на стороне заказчика и возможность администрирования модулей без необходимости программирования. Все компоненты включены в реестр отечественного ПО. Платформа получит функции предиктивного мониторинга, автоматического обнаружения проблем и удалённого устранения неполадок. Упомянут инструмент для сопоставления технических метрик с финансовыми и бизнес-показателями. Среди прочего выделяются централизованное управление учётными записями, сервисами и IT-инфраструктурой, безопасный доступ к ресурсам компании, комплексный мониторинг бизнес-систем и автоматическое обновление данных об активах в режиме реального времени.



Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: