«Медведково-2», флагманский объект РТК-ЦОД, вошёл в реестр дата-центров Минцифры России

Компания РТК-ЦОД, входящая в IT-кластер «Ростелекома», сообщила о том, что один из её объектов включён в реестр дата-центров Минцифры России. Формирование этого списка, как ожидается, повысит прозрачность рынка и поможет в дальнейшем развитии нормативного регулирования отрасли, включая создание единых критериев оценки объектов цифровой инфраструктуры, говорит компания.

В реестр внесён флагманский дата-центр РТК-ЦОД — площадка «Медведково-2», расположенная в Москве. Это один из крупнейших коммерческих ЦОД в России с вертикальной архитектурой: он рассчитан на 4 тыс. стоек. Объект соответствует уровню надёжности Tier III. Имеются два независимых энерговвода, резервные дизель-генераторы, прямой и резервный каналы связи, а также системы физической и информационной безопасности.

Подчёркивается, что РТК-ЦОД вошёл в число первых трёх игроков рынка, дата-центры которых включены в новый реестр Минцифры. Компания развивает геораспределённую сеть дата-центров, в состав которой на сегодняшний день входят 26 объектов суммарной ёмкостью более 27 тыс. стоек. РТК-ЦОД рассчитывает внести все эти площадки в формируемый реестр.

«Регистрация нашего флагманского дата-центра "Медведково-2" в российском реестре ЦОД — это результат отличной работы команды РТК-ЦОД и важный шаг на пути к добавлению в реестр всех наших площадок. Соответствие нашего ЦОД требованиям регулятора подтверждает высокий уровень надёжности его IT-инфраструктуры и зрелость операционных процессов», — говорит РТК-ЦОД.

Нужно отметить, что внесение в реестр сведений о ЦОД и их владельцах (операторах) осуществляется на добровольной основе. При этом наличие объекта в списке не является основанием для предоставления налоговых льгот, мер господдержки и т. д. Сведения, содержащиеся в реестре, носят непубличный характер.

