РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных

РТК-ЦОД анонсировал модульное программно-аппаратное решение для защищённого хранения данных «Ковчег». Продукт ориентирован на организации, которым необходима точка гарантированного восстановления корпоративных данных, неуязвимая для любых атак на IT-инфраструктуру.

Концепция «Ковчега» предполагает физическое и логическое отделение хранилища от других IT-систем: такой подход обеспечивает сохранность резервных копий в любых условиях — даже в случае критических инцидентов. Продукт может быть развёрнут на площадках РТК-ЦОД или непосредственно на объекте заказчика.

После загрузки данных в «Ковчег» полностью исключаются любые попытки их изменения или удаления, а также обратной выгрузки. Резервные копии недоступны даже для самых привилегированных сотрудников компании и не предназначены для ежедневного использования. Получить резервную копию можно только в случае чрезвычайной ситуации при условии совместного одобрения первых лиц организации-заказчика.

«Ковчег» может быть адаптирован под имеющуюся у клиента инфраструктуру с учётом его требований к уровню изоляции, особенностей бизнеса и финансовых возможностей. При необходимости может быть сформировано выделенное хранилище, которое обеспечивает полную физическую изоляцию на уровне оборудования: такой вариант ориентирован в первую очередь на финансовый сектор, госструктуры и крупный бизнес с жёсткими требованиями к сохранности данных. Несколько заказчиков с умеренными требованиями к изоляции и ограниченным бюджетом могут создать совместный «Ковчег» с логическим разделением на уровне сертифицированного ФСТЭК оборудования и ПО. Предусмотрен также сценарий «ЦОД на колёсах»: ключевые системы в режиме реального времени реплицируются в контейнерный модуль, который в экстренной ситуации физически эвакуируется на заранее подготовленную площадку.

«Сегодня мы фактически открываем новый рынок, который находится на стыке хранения данных, резервного копирования, аварийного восстановления и кибербезопасности. Ранее между облачными бэкапами для малого бизнеса и дорогостоящими DR-комплексами для корпораций оставалась свободная ниша — организации, требующие гарантии сохранности данных при реализации самых распространённых сценариев угроз. К ним можно отнести физическое воздействие, человеческий фактор и целевые кибератаки на компанию. Наше решение создано именно под этот запрос. Принципиальное отличие продукта — архитектурный запрет на удаление. Защита опирается на технически закреплённую невозможность уничтожить копию изнутри. Этот механизм работает жёстче и надёжнее административных политик хранения или настроек прав доступа», — прокомментировал генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов.

