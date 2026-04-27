РТК-ЦОД ввёл в эксплуатацию третью очередь ЦОД в Екатеринбурге

РТК-ЦОД объявил о вводе в эксплуатацию третьей очереди ЦОД в Екатеринбурге в рамках инвестиционного проекта стоимостью около 1 млрд руб.

С её запуском екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части России. Общая площадь объекта выросла до 3100 м2, совокупная мощность достигла 6 МВт при увеличении стойко-мест до 644. Благодаря расположению в черте города площадка предлагает удобную транспортную доступность. На кластере уже присутствует более десятка операторов связи и точка обмена трафиком, обеспечивая клиентам широкие возможности по быстрому подключению и построению отказоустойчивой телеком-инфраструктуры.

Запуск первой и второй очередей ЦОД производился поэтапно в период с 2018 по 2024 год. Третья очередь включает 214 стоек, размещённых в двух изолированных машинных залах по 107 стоек в каждом, и рассчитана на 2 МВт приведенной мощности. Расширение кластера в Екатеринбурге отражает подход РТК-ЦОД к региональному рынку: компания последовательно наращивает мощности дата-центров, ориентируясь на потребности клиентов и динамику спроса.

ЦОД «Екатеринбург-3» предлагает заказчикам высокий уровень надёжности и гибкости для работы с ИТ-инфраструктурой с соответствии с требованиями Tier III благодаря комплексу современных инженерных решений, включая резервирование систем охлаждения, дизель-генераторные установки и подключение по двум независимым лучам электропитания. Дополнительную защищённость инфраструктуры клиентов обеспечивают архитектура «дом в доме» и три периметра безопасности, а сама площадка позволяет проводить ремонт и модернизацию без остановки оборудования и прерывания сервисов. Это позволяет снизить риски недоступности бизнес-критичных систем, обеспечивает SLA 99,95 % и круглосуточную техническую поддержку, а также гарантирует клиентам возможность быстрого масштабирования и развёртывания своих информационных систем.

В Екатеринбурге компания предлагает не только аренду или размещение собственного оборудования (colocation) в кластере ЦОД, но и современные облачные сервисы под брендом «Турбо Облако», такие как виртуальная инфраструктура, базы данных, Kubernetes, почта как сервис, облачный диск, решения для резервного копирования и аварийного восстановления, сервисы объединенных коммуникаций и многое другое.

Давид Мартиросов, генеральный директор РТК-ЦОД подчеркнул, что запуск третьей очереди ЦОД в Екатеринбурге — это не только расширение мощностей парка дата-центров компании, но и вклад в развитие цифровой экономики страны. Он отметил устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные сервисы в регионах, исходя из которого компания последовательно развивает площадки, ориентируясь на реальные потребности рынка. По словам Мартиросов, важную роль в этой работе играет локальная команда, чья накопленная практическая экспертиза обеспечивает высокое качество эксплуатации, быстрое внедрение новых очередей и стабильную работу площадки по мере её масштабирования. «Екатеринбургский кластер стал крупнейшим действующим кластером РТК-ЦОД в восточной части страны, и мы уже смотрим на его дальнейшее развитие», — заявил генеральный директор РТК-ЦОД.

