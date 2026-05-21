«РТК-ЦОД» займётся развитием ЦОД-инфраструктуры в Нижегородской области

IT-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД» и правительство Нижегородской области в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») заключили соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров и ИКТ-сектора региона. Подписи под документом поставили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.

Работы будут осуществляться по нескольким ключевым направлениям. В частности, планируется укрепление местной инфраструктуры для обучения и использования ИИ, а также привлечение ИТ-специалистов из других регионов для работы в нижегородском ИКТ-секторе. Кроме того, будет организована подготовка таких специалистов в IT-кампусе «Неймарк» и других учебных заведениях Нижегородской области.

В июне 2025 года «РТК-ЦОД» объявил о запуске в Нижнем Новгороде дата-центра мощностью 5 МВт на 401 стойку. Соглашение о строительстве этого объекта компания подписала с правительством Нижегородской области в мае 2023 года на ЦИПР. Комплекс соответствует уровню защищённости Tier III и оснащен специальными инженерными решениями, обеспечивающими отказоустойчивость. По состоянию на май 2026 года этот ЦОД заполнен на 93 %: заказчики законтрактовали 1954 кВт из 2094 кВт подведенной мощности. При этом в свободной продаже остаются только 28 стойко-мест из 401. На этом фоне стороны договорились о расширении мощностей.

Подписанное соглашение о сотрудничестве предусматривает дальнейшее развитие проекта. Планируется в том числе использование комбинированной схемы энергоснабжения ЦОД. Помимо этого, «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области.

«Дата-центр "РТК-ЦОД" в Нижнем Новгороде уже обслуживает региональную инфраструктуру, а вторая очередь строительства подтверждает растущий спрос на вычислительные мощности в регионе. Однако ещё более важное значение сотрудничество с "РТК-ЦОД" несёт для усиления кадрового капитала Нижегородской области через привлечение новых специалистов отрасли ИКТ», — отмечает Никитин.

В рамках сотрудничества власти Нижегородской области совместно с «РТК-ЦОД» намерены реализовать новый механизм поощрения инвестиций в строительство дата-центров в регионе. Давид Мартиросов добавляет, что «РТК-ЦОД» предоставляет на базе своей площадки в Нижнем Новгороде полный спектр IT-услуг, включая облачные сервисы. Кроме того, формируется технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов и привлечет кадры из других субъектов.

«Таким образом компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственными и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности», — подчеркнул Мартиросов.

