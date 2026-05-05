РТК-ЦОД инвестировал в развитие инфраструктуры дата-центров более 38 млрд рублей

Провайдер РТК-ЦОД сообщил о завершении пятилетней инвестиционной программы по развитию инфраструктуры дата-центров в России. На строительство новых объектов и модернизацию ранее действовавших площадок направлено в общей сложности более 38 млрд руб.

В рамках программы выполнено расширение ключевых столичных кластеров. Так, в Московском регионе средства инвестировались в комплекс Медведково, который стал одним из крупнейших коммерческих дата-центров в стране. Не так давно площадка «Медведково-2» вошла в реестр дата-центров Минцифры России. Кроме того, запущен проект в Санкт-Петербурге.

Параллельно РТК-ЦОД расширял региональное присутствие. В 2025 году провайдер инвестировал 3,6 млрд руб. в запуск нового объекта в Нижнем Новгороде и ввод новых очередей в Удомле в Тверской области. В 2025-м совокупный прирост сети составил примерно 1,4 тыс. стойко-мест, или 5 %, по сравнению с 2024 годом. В апреле нынешнего года введена в эксплуатацию третья очередь ЦОД в Екатеринбурге.

В целом, по итогам реализации программы количество серверных стоек в инфраструктуре компании увеличилось в два раза, достигнув 27 637 ед. При этом сформирована одна из крупнейших в России распределённых структур коммерческих дата-центров с объектами в Москве и региональными узлами. Широкая география охвата, как отмечается, помогает клиентам размещать IT-системы ближе к пользователям, гибко распределять нагрузку между регионами и оптимизировать архитектуру сервисов с учётом требований по задержкам и отказоустойчивости.

Около трети от общих затрат за пятилетний период направлено на инженерное и IT-оборудование. Компания сформировала модель плановой модернизации инфраструктуры и замены старых узлов в условиях ограниченной доступности зарубежного оборудования. Для ключевых импортных изделий подобраны отечественные аналоги. На базе созданных ЦОД предоставляются облачные услуги, защищённые среды для критической информационной инфраструктуры и пр.

«За последние пять лет РТК-ЦОД удвоил масштаб бизнеса благодаря диверсификации моделей развития — от собственного строительства и управления до аренды и покупки активов. Это позволило сформировать многокомпонентную и устойчивую инфраструктуру. Наше ключевое конкурентное преимущество — сильная инженерная команда и собственная технологическая экспертиза. В условиях ограничений на доступ к иностранному оборудованию всё это гарантирует заказчикам отказоустойчивость и запас мощностей под новые задачи», — говорит глава РТК-ЦОД.

