Миллиард за мегаватт: «Ростелеком» построит 100-МВт дата-центр за 100 млрд рублей

«Ростелеком» активно наращивает мощности своих дата-центров, но обходится это довольно дорого — каждый мегаватт стоит 1 млрд руб. По словам президента компании, строительство нового ЦОД с учётом серверного оборудования обойдётся в 100 млрд руб., сообщают «Ведомости». При строительстве её последнего крупного дата-центра на 40 МВт каждый мегаватт стоил примерно столько же, итоговая цена строительства составила 40 млрд руб.

По мнению компании, окупаемость дата-центра будет зависеть от того, удастся ли реализация продукта, связанного с облачными вычислениями. В случае успеха ЦОД окупится за 5–7 лет, если сдавать объект в аренду — 10 лет. Для реализации придётся привлекать средства со стороны, но в компании отмечают, что имеется большой интерес к ЦОД у консервативных инвесторов и специальных закрытых фондов.

Сейчас, по словам главы РТК-ЦОД, компания ещё прорабатывает проект, и о сроках реализации говорить преждевременно. Изучаются условия энергоснабжения, возможность генерировать электричество самостоятельно, логистика, вопросы безопасности и расстояние до мегаполисов.

Согласно статистике IKS-Consulting, по итогам 2025 года мощность коммерческих дата-центров составляла 250 МВт с разрешённым максимумом 990 МВт. Крупнейшим назывался объект РТК-ЦОД с 250 МВт подведённой и 144 МВт реально потребляемой мощности. Второе место заняла IXcellerate (128 и 72 МВт соответственно), третье — «Росатом» (93 и 63 МВт). Также выделяются два дата-центра «Росатома» — «Калининский» на 48 МВт и «Москва-2» на 36 МВт.

По информации IKS-Consulting, в 2024 году в России ввели в эксплуатацию более 11 тыс. стойко-мест в коммерческих дата-центрах, а в 2025 году — всего 5 тыс. Прирост мощности тоже уменьшился. Если в 2024 году ввели в эксплуатацию более 90 МВт, то в прошлом — около 36 МВт. Всего на конец 2025 года в России, вероятно, насчитывалось 85 800 стойко-мест.

