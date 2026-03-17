В России прошли первые биржевые торги услугами ЦОД

Оператор сети дата-центров 3data сообщил о завершении первых биржевых торгов услугами по размещению оборудования (colocation) на Бирже ЦТС, которые состоялись 5 марта 2026 года. Победителем стало АО «Уиллстрим», ведущее деятельность в сфере профессионального аутсорсинга колл-центров. Результатом торгов стало заключение биржевого договора на размещение оборудования в центре обработки данных.

Предметом торгов являлись стойко-места 3data, расположенные в московском дата-центре «М8» уровня надёжности Tier III. В аукционе приняли участие российские коммерческие организации, продемонстрировав высокий уровень интереса к данному механизму закупки. Итоговая стоимость единицы лота составила 201,3 тыс. руб. с НДС ежемесячно за стойко-место с подведённой мощностью 5 кВт, включая стойку и два блока розеток (PDU).

«Первые биржевое размещение услуг colocation открывает принципиально новый этап формирования объективной рыночной стоимости таких услуг. Планируем активно расширять ассортимент предложений от операторов дата-центров и привлекать больше участников торгов», — прокомментировали инициативу компании 3data представители Биржи ЦТС.

3data основана в 2013 году и является одним из крупнейших операторов коммерческих дата-центров в России. В отличие от других игроков рынка компания придерживается концепция «ЦОД шаговой доступности», предполагающей размещение вычислительных площадок не в промзонах, а в деловых районах, рядом с офисами клиентов. В настоящий момент 3data располагает 24 собственными дата-центрами, расположенными в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Ставрополе, Новосибирске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

