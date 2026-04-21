«Турбо облако» представило платформу для быстрого запуска ИИ-моделей с поминутной тарификацией и автоматическим масштабированием

Облачный провайдер «Турбо облако» (входит в коммерческий IT-кластер «Ростелекома»), запустил Inference Platform — платформу для развёртывания и эксплуатации моделей искусственного интеллекта, в основу которой положены ускорители NVIDIA H200 SXM с интерконнектом InfiniBand.

Inference Platform поддерживает различные типы ИИ-моделей, включая open source-решения. Пользователи могут загружать собственные модели или использовать контейнерные образы, разворачивая их в облачной среде без дополнительных инфраструктурных настроек. Сервис обеспечивает автоматическое масштабирование ресурсов (автоскейлинг) в зависимости от нагрузки. Такой подход позволяет оптимизировать использование GPU и снизить затраты при нерегулярной нагрузке, говорит компания.

Платформа поддерживает распределённый инференс, позволяя запускать модели объёмом до 1 тплн параметров с размещением на нескольких вычислительных узлах. Также доступно гибкое использование GPU-ресурсов, включая их дробление под задачи меньшего объёма. Дополнительным преимуществом является поминутная тарификация ресурсов, гарантирующая более точный контроль расходов по сравнению с почасовой оплатой.

В настоящее время новый продукт доступен для тестирования: компании могут оценить его возможности на собственных моделях.

