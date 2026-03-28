В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД

За последние полгода в России резко возросло количество аварий в дата-центрах, созданных 10–15 лет назад. Речь идёт, в частности, о многочисленных сбоях в небольших коммерческих ЦОД и на локальных площадках некрупных компаний. О проблеме сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от участников рынка, интеграторов и отраслевых аналитиков.

«К2Теха» сообщила, что за шесть месяцев в компанию поступили более десятка обращений от владельцев дата-центров, у которых инженерная инфраструктура «находится в предсмертном состоянии». В I половине 2025-го и раньше подобных запросов вообще не фиксировалось. Об увеличении количества сбоев в устаревающих ЦОД также говорит «Ультиматек».

По оценкам, с проблемой столкнулись около 20 % коммерческих дата-центров в России. Связано это с тем, что техника, которая находилась в эксплуатации более 10–15 лет, приблизилась к концу своего жизненного цикла. Из строя в массовом порядке выходят аккумуляторы в ИБП, дизель-генераторные установки, охлаждающее оборудование и другие компоненты. Наблюдающаяся ситуация может привести к крайне негативным последствиям, включая остановку конвейеров в промышленности, отключение кассовых аппаратов, нарушение логистики, а также коллапс сервисов в финансовом секторе, пишет РБК.

Проблема усугубляется из-за сформировавшейся экономической и геополитической обстановки. Из-за ухода зарубежных производителей из России отечественные компании столкнулись с трудностями при закупке необходимых запчастей и обновлении парка техники. При этом стоимость иностранной продукции растет, тогда как во многих организациях урезаны бюджеты, из-за чего средств на плановую модернизацию не хватает. Частично решить проблему можно путем замены узлов на китайские или российские альтернативы, однако такой подход возможен не во всех случаях.

Некоторые участники рынка заблаговременно сформировали запас комплектующих. Так, IXcellerate сообщила, что у неё на складе есть достаточно компонентов для работы дата-центров без аварий и замены элементов инфраструктуры «в течение ближайших десяти лет». А РТК-ЦОД («Ростелеком») говорит, что нашла «доступные аналоги» и у неё нет проблем.

