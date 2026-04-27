«Гравитон» представил российские серверы на базе Intel Xeon для облаков, виртуализации и ИИ

Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» представил шесть серверов на аппаратной платформе Intel, предназначенных для реализации масштабных IT-проектов в сегментах, где наличие техники в реестре Минпромторга РФ не является обязательным требованием. В зависимости от модификации устройства подходят для решения различных задач — от облачных сервисов и виртуализации до нагрузок ИИ и НРС.

В частности, дебютировали модели СН2124И5 и СН2127И5 в форм-факторе 4U и 7U соответственно. Они рассчитаны на два процессора Xeon Sapphire Rapids или Xeon Emerald Rapids с TDP до 350 Вт. Поддерживается до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5 в виде 32 модулей. У сервера СН2124И5 слоты расширения выполнены по схеме 10 × PCIe 5.0 х16 FHFL + 1 × OCP NIC. Есть 12 фронтальных отсеков для LFF-накопителей NVMe/SATA/SAS и два коннектора M.2 2280/22110 (PCIe 5.0). Возможна установка восьми GPU с энергопотреблением до 350 Вт. В свою очередь, система СН2127И5 имеет аналогичные характеристики, но позволяет использовать до восьми GPU с TDP до 600 Вт.

Кроме того, анонсированы серверы СН2122И6 (2U), СН2242И6 (2U), СН2124И6 (4U) и СН2127И6 (7U) с поддержкой двух чипов Xeon 6 (Sierra Forest-SP/Granite Rapids-SP) с показателем TDP до 350 Вт. У первой из этих систем слоты расширения выполнены по схеме 6 × PCIe 5.0 х16 FHFL + 2 × OCP NIC (или 6 × PCIe 5.0 х16 FHFL + 2 × PCIe 5.0 х8 HHHL + 2 × OCP NIC), у трёх других — 10 × PCIe 5.0 х16 FHFL + 1 × OCP NIC. Во всех случаях возможно использование до 8 Тбайт памяти DDR5 (32 модуля).

Модель СН2122И6 поддерживает следующие накопители: 12 × LFF NVMe/SATA/SAS во фронтальной части, 2 × SFF SATA/SAS или 4 × SFF NVMe/SATA/SAS, а также 2 × M.2 2280/22110 (PCIe 5.0). Модификации СН2242И6, СН2124И6 и СН2127И6 рассчитаны на накопители в конфигурации 12 × LFF NVMe/SATA/SAS и 2 × M.2 2280/22110 (PCIe 5.0). Две старшие версии поддерживают восемь GPU с TDP до 350 и 600 Вт.

Все серверы располагают контроллером Aspeed AST2600 с выделенным сетевым портом управления 1GbE и воздушной системой охлаждения. Устанавливаются блоки питания мощностью до 3000 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum. Заявлена совместимость с Windows и Linux. Гарантия производителя составляет три года.

