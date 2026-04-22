MWS: в России продолжается олигополизация IT-рынка, а самым конкурентным рынком ПО остаётся рынок ИИ

Согласно исследованию MWS Cloud, на российском ИТ-рынке (ПО и оборудование) продолжается процесс олигополизации. В частности, на рынке ПО в 2026 году на Топ-5 компаний приходилось 58 %, тогда как годом ранее их доля составляла 56,8 %, а в 2022 — 52,8 %. Лидером по олигополизации оказался рынок платёжных систем, где доля Топ-5 игроков составила 93 %, а самым конкурентным — рынок ИИ, где их доля равна 36 %.

В 2026 году на рынке облаков на Топ-5 игроков придётся 74 % рынка, тогда как в 2022 году на них приходилось 63 %. На рынке ERP и бухучёта на Топ-5 компаний придётся 67 % (в 2022 году — 66 %), HR и ИБ-сервисов — 62 % (в 2022 году — HR — 57 %, ИБ-сервисов — 55 %), ПО для взаимодействия с клиентами — 59 % (33 %), систем управления данными — 56 % (51 %), управления бизнесом — 54 % (53 %), производственного ПО — 51 % (50 %), систем продуктивности — 44 % (38 %), платформенного ПО — 42 % (38 %).

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке оборудования в России. На Топ-5 компаний в среднем приходится 57,6 % рынка (в 2025 году — 54,8 %). Наибольшая доля Топ-5 компаний отмечена на рынке СХД — 75 % (62 % в 2022 году); далее следуют рынок серверов — 58 % (51 %), сетевого оборудования и ИБ — 57 % (в 2022 году 5 7% — на рынке сетевого оборудования, 56 % — на рынке ИБ-оборудования), оборудования для ЦОД — 41 % (59 %).

Также укрепляются позиции Топ-5 компаний на рынке ИТ-услуг. Если в 2022 году в среднем их доля составляла 44 %, то в 2025 году она увеличилась до 51 %, а в 2026 году — до 53 %. Лидирует по олигополизации рынок колокации, где в 2026 году доля Топ-5 компаний составит 89 % (в 2022 году — 84 %). За ним следует рынок ИИ-сервисов — 71 % (53 %), далее — консалтинг — 64 % (51 %), заказная разработка ПО — 47 % (28 %), аутсорсинг — 43 % (38 %), системная интеграция — 35 % (31 %), услуги ИБ — 24 % (27 %).

