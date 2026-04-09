У Cloud.ru уже 29 тыс. серверов и 56 МВт мощностей в девяти ЦОД

Провайдер облачных сервисов и ИИ-решений Cloud.ru отчитался об итогах 2025 года. Выручка компании за 2025 год увеличилась на 50 % год к году, составив 76,5 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 71 % — до 58,0 млрд руб., а чистая прибыль — на 86 % до 14,7 млрд. Для сравнения, в 2024 году чистая прибыль была на уровне 7,9 млрд. По оценкам iKS-Consulting, Cloud.ru является лидером российского рынка облаков.

Особую роль сыграли инфраструктура и сервисы, необходимые для проектов с ИИ. Впервые их доля в общей выручке перевалила за половину и составила 54 % (41,0 млрд руб.). В 2024 году аналогичный показатель составил 47 % — 23,7 млрд руб. Основными потребителями ИИ-сервисов и соответствующей инфраструктуры стали IT-бизнесы (29 %), ретейл (12 %), финансы (10 %) и девелопмент (8 %).

По результатам 2025 года выручка от «базовых» облачных сервисов выросла на 31 %, до 35,5 млрд руб. (против 27,2 млрд руб. в 2024 году). Показатель значительно выше, чем средние темпы роста российского облачного рынка. По словам компании, спрос на ИИ-сервисы стал дополнительным драйвером роста облачного рынка, но выросло и использование базовых облачных сервисов. Утверждается, что компания успешно реализовала накопленную экспертизу в управлении инфраструктурой и созданию новых сервисов, предложив клиентам «востребованные продукты по доступной цене».

Сообщается, что в феврале Cloud.ru получила кредитный рейтинг ruAA+ от рейтингового агентства АКРА со стабильным прогнозом. В числе прочего отмечаются сильные операционные показатели, низкая долговая нагрузка и высокий уровень рентабельности. Ключевой фактор роста по оценке АКРА — развитие ИИ-направления. Инфраструктура компании включает стойки общей мощностью 56 МВт, размещённых в девяти ЦОД. Всего на компанию приходится 43 тыс. единиц IT-оборудования, в том числе 29 тыс. серверов.

