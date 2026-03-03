Supermicro представила серверы на базе NVIDIA Grace для инфраструктур AI-RAN

Supermicro анонсировала серверы на платформе NVIDIA Grace, ориентированные на применение в составе систем AI-RAN. Дебютировали устройства ARS-111L-FR, ARS-221GL-NR и ARS-111GL-NHR, использующие дизайн NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC).

Модель ARS-111L-FR выполнена в форм-факторе 1U. Задействован один чип NVIDIA Grace, объединяющий 72 вычислительных ядра Arm Neoverse V2 (Armv9). Говорится об использовании 240 Гбайт памяти LPDDR5X. Возможна установка двух ускорителей NVIDIA L4. Сервер оборудован двумя коннекторами M.2 для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4, двумя посадочными местами для SFF-накопителей NVMe, двумя слотами для карт PCIe 5.0 x16 FHFL, одним разъёмом PCIe 5.0 x16 HHHL, портами 1GbE (RJ45), USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) и mini-DP. Могут устанавливаться два блока питания мощностью до 800 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium.

Устройство ARS-221GL-NR, в свою очередь, заключено в корпус 2U. Используется сборка Grace Superchip, которая состоит из двух кристаллов Grace и чипов памяти LPDDR5x общим объёмом до 960 Гбайт. Во фронтальной части располагаются отсеки для NVMe-накопителей E1.S с возможностью горячей замены. Есть два разъёма M.2 M-key 22110 для SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4 (NVMe), три слота для карт PCIe 5.0 x16 FHFL и два слота для карт PCIe 5.0 x16 FHFL двойной ширины. Реализованы порты 1GbE (RJ45), USB 3.0 Type-A (×2) и mini-DP. Питание обеспечивают три блока на 2000 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium.

Сервер ARS-111GL-NHR типоразмера 1U несёт на борту NVIDIA GH200. Могут быть установлены до восьми NVMe-накопителей E1.S и два NVMe SSD формата M.2. Доступны два слота для карт PCIe 5.0 x16 FHFL, порты 1GbE (RJ45), USB 3.0 и mini-DP. За питание отвечают два блока мощностью 2000 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium. Все новинки оснащены воздушным охлаждением.

