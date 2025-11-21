Supermicro представила ИИ-сервер 10U на базе AMD Instinct MI355X с воздушным охлаждением

Компания Supermicro анонсировала высокопроизводительный GPU-сервер AS-A126GS-TNMR, построенный на аппаратной платформе AMD. Система, выполненная в форм-факторе 10U, ориентирована на НРС-нагрузки и решение ресурсоёмких задач в сфере ИИ.

Сервер может нести на борту два процессора AMD EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa со 192 ядрами каждый (показатель TDP до 500 Вт). Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 суммарным объёмом до 6 Тбайт. Во фронтальной части расположены десять отсеков для SFF-накопителей в конфигурации 8 × NVMe (PCIe 5.0 x4) и 2 × SATA с возможностью горячей замены. Кроме того, есть два лицевых слота для SSD формата M.2 (NVMe).

В оснащение входят восемь ускорителей AMD Instinct MI355X, оборудованных 288 Гбайт памяти HBM3E с пропускной способностью до 8 Тбайт/с. Применяется интерконнект AMD Infinity Fabric. Реализовано воздушное охлаждение: спереди размещены пять вентиляторных блоков, сзади — десять (все они допускают горячую замену). Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C.

Сервер располагает двумя сетевыми портами 10GbE RJ45 на базе контроллера Intel X710, выделенным сетевым портом управления 1GbE, двумя портами USB 3.0 Type-A, аналоговым разъёмом D-Sub, модулем TPM 2.0, восемью слотами PCIe 5.0 x16 для низкопрофильных (LP) карт расширения и двумя слотами PCIe 5.0 x16 для карт FHHL. Габариты составляют 438,8 × 449 × 843,28 мм, масса — 133 кг. Питание обеспечивают шесть блоков мощностью 5250 Вт с резервированием (3 + 3), которые имеют сертификацию 80 Plus Titanium. Поставки системы AS-A126GS-TNMR уже начались.

