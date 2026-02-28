Supermicro представила высокоплотную платформу MicroBlade на базе AMD EPYC 4005

Компания Supermicro анонсировала новую серверную платформу MicroBlade для облачных и периферийных развёртываний. Система, как утверждается, на сегодняшний день обладает самой высокой плотностью компоновки из всех доступных решений, использующих процессоры AMD EPYC 4005 Grado.

Основой MicroBlade служат узлы MBA-315R-1DE12, рассчитанные на чипы в исполнении AM5 (LGA-1718). Могут применяться процессоры с TDP до 110 Вт, насчитывающие до 16 вычислительных ядер (32 потока инструкций). В расчёте на процессор доступны два слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 суммарным объёмом до 128 Гбайт.

Каждый узел оснащается контроллером Aspeed AST2600 BMC, двумя сетевыми портами 25GbE на базе Broadcom BCM57414, а также модулем TPM 2.0, отвечающим за безопасность. Возможна установка одного SSD формата M.2 (NVMe) и двух накопителей EDSFF E1.S. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C. Габариты составляют 589,28 × 125,48 × 30,48 мм, масса — около 1,5 кг.

Новая платформа поддерживает до 40 узлов в одном корпусе форм-фактора 6U. Таким образом, в серверной стойке 48U могут разместиться до 320 узлов. Supermicro подчёркивает, что это обеспечивает «беспрецедентную вычислительную плотность, энергоэффективность и экономичность для масштабируемых и многопользовательских сред». Решение MicroBlade подходит для широкого спектра нагрузок, среди которых названы виртуальные частные серверы, периферийные системы, микросервисы, службы обработки данных, приложения в области кибербезопасности, площадки электронной коммерции и пр.

