Supermicro представила SuperBlade-сервер на базе Intel Xeon 6900 с СЖО

Компания Supermicro анонсировала сервер SBI-622BA-1NE12-LCC семейства SuperBlade, предназначенный для построения вычислительных платформ высокой плотности. Устройство будет предлагаться в вариантах с воздушным и прямым жидкостным охлаждением: в первом случае в шасси типоразмера 6U могут быть размещены пять узлов, во втором — десять.

Каждый узел SuperBlade поддерживает установку двух процессоров Intel Xeon 6900 поколения Granite Rapids, насчитывающих до 128 производительных P-ядер. Показатель TDP может достигать 500 Вт. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400/8800 суммарным объёмом до 3 Тбайт.

Предусмотрены два посадочных места для накопителей E1.S. Опционально могут быть также установлены два NVMe SSD формата M.2 2280 или M.2 22110. Реализованы три слота PCIe 5.0 x16 для карт формата FHHL, HHHL/LP и OCP 3.0. В оснащение входят контроллер Aspeed AST2600 и адаптер Intel E810-XXVAM2, на базе которого реализованы два сетевых порта 25GbE.

Шасси, в которое монтируются серверные узлы SBI-622BA-1NE12-LCC, оснащено модулями управления и Ethernet-коммутаторами с резервированием. Питание обеспечивают восемь блоков с сертификатом 80 Plus Titanium. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

По заявлениям Supermicro, передовой дизайн шасси 6U обеспечивает сокращение количества кабелей на 93 % и экономию пространства на 50 % по сравнению с серверами в форм-факторе 1U с сопоставимой конфигурацией. Новинка ориентирована на решение НРС-задач в таких областях, как производство, финансы, научные исследования, энергетика, моделирование климата и пр.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: