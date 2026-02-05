Supermicro удвоила квартальную выручку на фоне спроса на ИИ-оборудование, но прибыль выросла лишь на четверть

Акции Super Micro Computer выросли после того, как компания объявила впечатляющие неаудированные финансовые результаты за II квартал 2026 финансового года, закончившийся 31 декабря 2025 года, и прогноз, указывающий на огромный спрос на её серверное оборудование для ИИ ЦОД, отметил ресурс SiliconANGLE.

Выручка Supermicro за этот период выросла год к году на 123 %, до $12,68 млрд, что намного выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в $10,23 млрд (по данным Reuters). Скорректированная неаудированная разводнённая чистая прибыль (Non-GAAP) на обыкновенную акцию составила $0,69, превысив результат годом ранее в размере $0,59, а также прогноз аналитиков Уолл-стрит, ожидавших $0,49.

Системы на базе GPU, используемые для ИИ-приложений, обеспечили 84 % выручки за квартал, что на 151 % больше, чем годом ранее, пишетThe Register. Однако порядка 63 % выручки обеспечил один неназванный клиент, но гендиректор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang) заявил, что Supermicro привлекла ещё несколько сопоставимых клиентов и не беспокоится о чрезмерной зависимости от одного покупателя. «Мы очень рады, что теперь у нас гораздо больше крупных клиентов», — сказал он.

Компания зафиксировала чистую прибыль (GAAP) в размере $401 млн или $0,60 на разводнённую акцию по сравнению с $321 млн или $0,51 на разводнённую акцию за аналогичный период прошлого года. На текущий квартал Supermicro прогнозирует выручку не менее $12,3 млрд, что значительно выше ожиданий аналитиков в $10,17 млрд, а также рассчитывает на скорректированную прибыль в размере 60 центов на разводнённую акцию, что значительно выше консенсус-прогноза аналитиков в 52 цента.

В 2026 финансовом году компания ожидает получить чистую выручку в размере не менее $40,0 млрд при прогнозе Уолл-стрит в $36 млрд. «Стабильность заказов от крупных глобальных клиентов в сфере ЦОД и корпоративного сектора остаётся высокой», — сообщил финансовый директор Дэвид Вейганд (David Weigand). После объявления финансовых результатов акции компании выросли более чем на 5 % на дополнительных торгах.

Чарльз Лян заявил, что компания быстро масштабируется для поддержки крупных развёртываний ИИ и корпоративных решений, одновременно продолжая укреплять операционные и финансовые показатели. «Наши решения DCBBS (Data Center Building Block Solutions) позволяют клиентам масштабироваться быстрее, экологичнее и с меньшими затратами, и Supermicro имеет все возможности для удовлетворения следующей волны спроса на ИИ и ИТ-инфраструктуру», — отметил он.

По словам Ляна, решения DCBBS помогли Supermicro увеличить свою долю на рынке ИИ-инфраструктуры с использованием платформ NVIDIA GB300, B200 и B300, а также AMD Instinct MI350. Компания также готовится к выпуску решений NVIDIA Vera Rubin и AMD Helios во II половине этого года, добавил он. Лян сообщил, что, несмотря на краткосрочное снижение рентабельности из-за пошлин, стоимости оборудования и нехватки компонентов, корпоративная стратегия Supermicro, операционные улучшения и развитие решения DCBBS будут способствовать увеличению рентабельности с течением времени.

«Рост Supermicro связан с её важностью как интегратора для крупных клиентов в сфере облачных вычислений и ИИ», — сказал Гаджо Севилья (Gadjo Sevilla), технологический аналитик Emarketer. Он добавил, что, заключая долгосрочные контракты и согласовывая запасы со сроками внедрения, компания гарантирует удовлетворение спроса до начала производства и минимизирует волатильность. Ключевым фактором успеха компании стала её способность быстро поставлять полностью интегрированные системы с новейшими ускорителями NVIDIA.

Supermicro запускает четыре новых завода, и, по словам Ляна, они помогут удовлетворить спрос на DCBBS и снизить затраты. Пока Supermicro продолжает наращивать свои производственные мощности в сфере ИИ, структура клиентской базы и ассортимент продукции всё больше смещаются в сторону крупных производителей с ценовым преимуществом, что оказывает давление на маржу компании, отметил Лян. По его словам, во II финансовом квартале увеличение транспортных расходов, продолжающийся дефицит компонентов и связанная с этим волатильность цен негативно повлияли на краткосрочную валовую прибыль Supermicro.

Компании приходится идти на компромисс, снижая рентабельность на фоне жёсткой конкуренции со стороны других производителей серверов, которые борются за свою долю на ИИ-рынке. Примечательно, что, несмотря на отличный рост выручки, увеличение чистой прибыли Supermicro оказалось гораздо ниже, что свидетельствует о том, что значительная премия, уплачиваемая за ИИ-серверы, теперь осталась в прошлом, сказал Хольгер Мюллер (Holger Mueller) из Constellation Research. «Ценовая конкуренция на рынке серверов для ИИ становится всё более ожесточённой, и хотя выручка Supermicro выросла более чем на 100 %, прибыль увеличилась всего на 25 %», — отметил аналитик.

Ву Джин Хо (Woo Jin Ho), аналитик Bloomberg Intelligence, сообщил, что превышение прогнозов по выручке Supermicro в основном обусловлено более эффективным управлением продажами, чем раньше. «Тем не менее, маржа компании не улучшается, а прогноз прибыли на акцию предполагает валовую маржу ниже 7 % в III квартале и, возможно, за весь год», — добавил он.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: