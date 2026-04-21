Рабочее место за $77 млн: в США разгорелся скандал с налоговыми льготами для ЦОД JPMorgan Chase

Округ Рокленд (Rockland, штат Нью-Йорк) оказался в центре скандала, вызванного новостью о налоговых льготах, предоставленных финансовой группе JPMorgan Chase для расширения кампуса ЦОД в Оранджбурге (Orangeburg). Как свидетельствуют данные Reinvent Albany, в 2024 году местные власти одобрили JPMorgan налоговые льготы на $77 млн, а в ответ было обеспечено создание всего одного постоянного рабочего места, сообщает The Register.

По словам активистов, сделка является совершенно неприемлемой и беспрецедентной по объёму субсидий в пересчёте на рабочие места. Она названа примером неэффективного расходования средств налогоплательщиков. При этом компания сохранит льготный налоговый режим до 2044 года, а ежегодные платежи взамен налогов составят всего порядка $600 тыс.

Как сообщает Reinvent Albany, трудно представить, каким образом подобный проект может окупиться для бюджета округа — предоставление десятков миллионов долларов одному из крупнейших в США банков ради расширения уже действующего ЦОД не выдерживает никакой критики и экономически нецелесообразно. Кроме того, в организации крайне скептически отнеслись к угрозам JPMorgan Chase перенести проект в другой регион в случае отказа властей предоставить льготы.

Агентство промышленного развития (IDA) округа утверждает, что все обвинения не имеют под собой почвы — сделка обсуждалась публично, но в 2024 году жители не проявили к ней интереса, поскольку по-настоящему волнующей тема дата-центров стала не так давно, когда они стали предметом многочисленных споров в США и за пределами страны.

IDA признаёт, что создание одного постоянного рабочего места может показаться спорным, особенно за льготы в таком объёме. Тем не менее подчёркивается, что ситуация на деле сложнее — дополнительно будет создано 1450 временных рабочих мест, причём с прицелом на будущее. В случае с ЦОД «временные» работы являются регулярно повторяющимися. В частности, дата-центры регулярно обновляют оборудование, и для этого всё время будут нужны местные подрядчики.

Ситуация в Рокленде — лишь одна из множества. В апреле в Индианаполисе обстреляли дом чиновника, одобрившего строительство крупного ЦОД с запиской «Нет дата-центру». Буквально на днях появилась новость о том, что жители американского городка Фестус выгнали половину муниципального совета, втихую одобрившего строительство крупного ЦОД, и намерены выгнать мэра и других чиновников, а на xAI подали в суд правозащитники, обвинив в незаконном использовании газовых турбин для дата-центров компании.

