В Огайо перестали действовать налоговые льготы для ЦОД, истощающие казну штата

В Огайо (США) приостановили действие налоговых льгот для дата-центров. По некоторым подсчётам, они уже обошлись штату более чем в $1,5 млрд недополученных доходов только за 2025 год, сообщает The Register.

Губернатор штата Майк Девайн (Mike DeWine) уже подписал распоряжение о приостановке субсидий для дата-центров. Управление по налоговым льготам получило указание не рассматривать новые запросы на освобождение от налога с продаж для ЦОД, пока оцениваются издержки для штата.

По некоторым данным, в последнее время объём налоговых льгот для ЦОД в Огайо значительно вырос, превысив предыдущие оценки. Усилилось и противодействие строительству мега-ЦОД со стороны общественности, как и в других штатах.

НКО Good Jobs First подсчитала, что затраты штата на соответствующие льготы в прошлом году составили более $1,5 млрд — в 11 раз больше, чем прогнозировалось ($136 млн). Для сравнения: годом ранее штат недополучил $555 млн только в этом сегменте, что в четыре раза больше прогнозируемого уровня.

Так или иначе, проектам, для которых налоговые льготы уже оформлены, переживать не о чем — они продолжат ими пользоваться. При этом предоставляемая в Огайо льгота по налогу с продаж распространяется на строительные материалы, серверные стойки, оборудование для охлаждения и прочую инфраструктуру для ЦОД.

Теперь Огайо вступил в «клуб» штатов, ежегодно теряющих более $1 млрд на льготах для кампусов облачных ЦОД. В него уже входят Вирджиния, Техас и Джорджия, где объём субсидий, как ожидается, в 2026 году составит $2,5 млрд. Примечательно, что власти США поддержали строительство в Огайо 10-ГВт кампуса ИИ ЦОД при участии SoftBank буквально несколько дней назад.

Good Jobs First добивается большей прозрачности в вопросе льгот, предоставляемых дата-центрам. По мнению организации, нередко там, где предполагалось привлечь инвестиции и создать рабочие места с помощью строительства ЦОД, фактически приходится нести убытки впустую. По сути, налогоплательщики финансово помогают богатейшим корпорациям мира покупать оборудование и инфраструктуру.

В ноябре 2025 года был опубликован список из 36 штатов, освобождающих дата-центры от налога с продаж и налога на пользование, однако сегодня только пять из них раскрывают предполагаемые и фактические затраты, связанные с такими льготами.

В апреле НКО заявила, что многие штаты и муниципальные власти нарушают общепринятые принципы бухгалтерского учёта (GAAP), предпочитая не раскрывать информацию о недополученных из-за субсидирования суммах. В числе прочих была названа Индиана. Правда, позже власти штата признали, что ежегодно теряют из-за льгот $655 млн, причём большая часть этой суммы — $561 млн — косвенно достаётся Amazon.

В Огайо уже стартовала кампания за конституционный запрет на строительство ЦОД, потребляющих более 25 МВт электроэнергии. Группа активистов «Жители Огайо за ответственное развитие» сообщила, что за пять недель уже собрано 25 тыс. подписей против новых дата-центров.

По имеющимся данным, в Неваде, Калифорнии и Мэриленде тоже планируют голосования о запрете дата-центров в штатах, а в Мэне соответствующий закон даже был принят, но не получил одобрения губернатора. В некоторых случаях противники ЦОД проводят даже насильственные акции, как это произошло в Индианаполисе.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: