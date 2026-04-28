Проект 700-МВт ЦОД в Бранденбурге не был даже официально анонсирован, но уже вызвал протесты местных жителей

Предложение построить 700-МВт кампус ЦОД вблизи городка Фрайенштайн (Freyenstein), ныне входящего в Витшток (Wittstock/Dosse), в земле Бранденбург на северо-востоке Германии подтолкнуло местных жителей к участию в протестах, сообщает Datacenter Dynamics. Проект стоимостью €25 млрд ($29 млрд) предложила архитектурно-инженерная компания NOYA Generalplanung und Projektmanagement GmbH. Также в проекте намеревается участвовать Serban DC — подразделение турецкой Serban (Açık Holding).

По словам участников проекта, место для ИИ-хаба во многом выбрано благодаря близости к ЛЭП 380 кВ — хотя переговоры с поставщиком электроэнергии пока не закончились — и к дороге, связывающей Фрайенштайн и Нойкёльн (Neukölln). Кампус площадью 144 га будет включать подстанцию и до 20 зданий, некоторые высотой до 27 м. Строительство обойдётся в €9 млрд ($10,5 млрд), а затраты на оборудование составят €16 млрд ($18,7 млрд). Ожидается, что реализация проекта позволит создать в регионе 1,2 тыс. рабочих мест.

Предполагаемое строительство начнётся в конце 2029 года, а сами авторы проекта даже ещё не получили одобрение властей, но местные жители уже жители вышли на протесты с плакатами. Протестующие заявили, что хотят видеть свою «прекрасную Родину» такой, какой её знают — с её природой, улицами и домами, тишиной и покоем, открытыми пространствами и многовековой историей. Некоторых беспокоит, что кампус, возможно, будет потреблять много воды и негативно повлияет на транспортную обстановку.

Бранденбург привлекает всё больше внимания со стороны сектора ЦОД и «рискует» стать крупным ИИ-хабом Германии. В регионе объявлено о создании совместного предприятия WBS Power и Prime Capital для строительства кампуса ЦОД мощностью 500 МВт на заброшенном военном аэродроме. 200-МВт кампус планирует построить Schwarz Group, владеющая сетью Lidl.

NOYA также участвует в проекте строительства ЦОД мощностью 300 МВт в городе Деммине (Demmin) на северо-востоке Германии. Место выбрано недалеко от подстанции, находящейся в процессе модернизации. Работы на подстанции планируют завершить в 2028 году, ввод в эксплуатацию ЦОД возможен в 2030 году. В проект рассчитывают инвестировать более €1 млрд ($1,2 млрд). Предполагается, что выделяемое объектом тепло будут передавать на нужды отопления.

Тем временем в мире набирают силу протесты против строительства дата-центров. В частности, в США не обошлось без стрельбы, а жители одного из городков буквально выгнали половину муниципалитета за одобрение одного из подобных проектов и ищут способов сместить остальных членов городского совета и мэра.

