CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов

В округе Вашингтон (Washington, штата Теннесси) закрыли майнинговую ферму, занимавшуюся добычей биткоинов, после долгого судебного разбирательства, в результате которого компанию-владельца обязали прекратить работу объекта. Это положило конец многолетним жалобам на шум, создаваемый загородной криптовалютной площадкой, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным местных источников, жители Нью-Сейлем (New Salem) приблизительно пять лет терпели почти непрерывный шум вентиляторов. По решению суда объект прекратил работу 28 марта. Владеющая майнинговой фермой компания CleanSpark сообщила, что закроет площадку мощностью 25 МВт в соответствии с соглашением об урегулировании спора и демонтирует оборудование в течение 120 дней.

Объект — часть более крупной майнинговой сети в штате Теннесси, доставшейся CleanSpark после покупки компании GRIID Infrastructure в октябре 2024 года. В планах было создание ещё 400 МВт новых майнинговых мощностей в штате, но местные жители весьма прохладно отнеслись к данной затее. В 2025 году CleanSpark уже столкнулась с не менее активным противодействием со стороны жителей Маунтин-Сити (Mountain City), где 1,7 тыс. человек подписали петицию, требуя остановить строительство майнингового объекта мощностью 30 МВт.

Согласно данным местных источников, борьба в округе Вашингтон стала примером для организации противодействия аналогичным проектам в других округах на северо-востоке штата, а в Джонсон-Сити (Johnson City) уже ведутся работы по исследованию уровня шума и вибрации с целью разработки новых мер защиты. Для операторов ЦОД закрытие майнинговой фермы стало напоминанием о том, что лояльность населения, снижение уровня шума и дургие локальные факторы могут оказаться не менее важными для проекта, чем доступность воды или электричества.

Это не единственная и не самая крупная неудача майнинговых комапний в последнее время. NFN8 Group и вовсе подала заявление о банкротстве в Техасе, все её активы выставлены на продажу. Проблема касается не только майнинговых объектов. Ещё в 2022 году жители Северной Вирджинии жаловались на «катастрофический шум» от дата-центров.

