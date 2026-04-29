Core Scientific переделает свою 300-МВт биткоин-ферму в 1,5-ГВт ИИ ЦОД

Криптомайнинговая компания Core Scientific решила полностью сменить профиль деятельности. Недавно она объявила о намерении «переформатировать» майнинговые мощности в Пекосе (Pecos, Техас) на 300 МВт — вместо них появится кампус ИИ ЦОД на 1,5 ГВт, сообщает The Register. Недавно Core Scientific рассказала о намерении продать высокодоходные облигации на сумму $3,3 млрд, это должно упростить переход.

Пожалуй, больше всех от смены профиля деятельности выиграла CoreWeave. Она давно арендует объекты у Core Scienetific и даже намеревалась купить её, но акционеры последней отказались от продажи, причём уже не в первый раз. CoreWeave рассматривается ключевым арендатором компании, которая будет занимать её объекты не только в Техасе, но и в Джорджии, Оклахоме и Северной Каролине. По информации Datacenter Dynamics, Core Scientific зарезервировала более 80 га на расширение своих проектов. Помимо Техаса, Core Scientific реализует проекты в Кентукки, Северной Дакоте и Алабаме. По некоторым данным, она имеет 520 МВт доступных для аренды мощностей на существующих площадках и ещё 700 МВт «скрытых резервов».

Строительство нового объекта Core Scientific в Пекосе начато в начале 2026 года, первый зал рассчитывают ввести в эксплуатацию в начале 2027 года. После завершения строительства объект предоставит более 1 ГВт доступной для аренды мощности. Впрочем, пока неизвестно, сможет ли компания получить достаточно электроэнергии. Она уже зарезервировала дополнительные 300 МВт у местной энергетической компании, которые планируется дополнить неким решением «за счётчиком» для прямого питания ЦОД энергией. Ранее сообщалось, что в округе появится автономная 5-ГВт газовая электростанция GW Ranch от Pacifico Energy, которая строится исключительно для питания ИИ ЦОД.

В последние годы компании активно внедряют необычные технологии генерации и хранения энергии. Google, Oracle и AWS делают ставку на малые модульные реакторы (SMR). Тем временем Meta✴ подписала соглашение с Overview Energy о передачи 1 ГВт солнечной энергии с космической орбиты, хотя система заработает не раньше 2030 года. Вероятным кандидатом на обеспечение ЦОД электричеством остаются менее экзотические технологии — например, топливные элементы Bloom Energy. Крайне востребованы и мобильные газовые турбины, подобные тем, что используются суперкомпьютером Colossus компании xAI.

