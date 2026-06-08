Чип Qualcomm и два порта 2.5GbE: вышел крошечный одноплатный компьютер Radxa Dragon Q5E

Компания Radxa пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью Dragon Q5E, выполненной на аппаратной платформе Qualcomm. Новинка может использоваться для построения компактных устройств с ИИ-возможностями, функционирующих под управлением Radxa OS (на основе Debian) или Ubuntu.

Изделие имеет размеры всего 65 × 56 мм. Применён процессор Qualcomm Dragonwing QCS6690 с восемью ядрами в конфигурации 1 × Kryo Prime с частотой 2,0 ГГц, 3 × Kryo Gold с частотой 2,0 ГГц и 4 × Kryo Silver с частотой 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Qualcomm Adreno GPU 7-Series (1,15 ГГц) и нейропроцессорный узел с ИИ-производительностью до 6 TOPS. Интегрированный VPU-блок обеспечивает возможность кодирования видео 4Kр60 в форматах H.264/H.265 и декодирования материалов 4Kр120 в форматах H.264/HEVC. Реализована поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также PCIe 3.0.

Одноплатный компьютер может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Есть слот для карты microSD и коннектор для подключения флеш-накопителя UFS. Новинка располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45 с опциональной поддержкой PoE, интерфейсом HDMI (1080p90), коннекторами MIPI DSI (4 линии) и MIPI CSI (4 линии, возможно подключение камер с разрешением до 32 Мп), портом USB 3.0 Type-A, а также 40-контактной колодкой GPIO с поддержкой UART, SPI, I2C, I3C и пр.

Устройство получает питание через разъём USB Type-C (5 В). Имеется коннектор для подключения вентилятора охлаждения с ШИМ-управлением. Для новинки будет доступен корпус с ребристой верхней поверхностью, выполняющей функции радиатора для отвода тепла.

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