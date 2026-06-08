Чип Qualcomm и два порта 2.5GbE: вышел крошечный одноплатный компьютер Radxa Dragon Q5E

 
hardware qualcomm radxa одноплатный

Компания Radxa пополнила ассортимент одноплатных компьютеров моделью Dragon Q5E, выполненной на аппаратной платформе Qualcomm. Новинка может использоваться для построения компактных устройств с ИИ-возможностями, функционирующих под управлением Radxa OS (на основе Debian) или Ubuntu.

Изделие имеет размеры всего 65 × 56 мм. Применён процессор Qualcomm Dragonwing QCS6690 с восемью ядрами в конфигурации 1 × Kryo Prime с частотой 2,0 ГГц, 3 × Kryo Gold с частотой 2,0 ГГц и 4 × Kryo Silver с частотой 1,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Qualcomm Adreno GPU 7-Series (1,15 ГГц) и нейропроцессорный узел с ИИ-производительностью до 6 TOPS. Интегрированный VPU-блок обеспечивает возможность кодирования видео 4Kр60 в форматах H.264/H.265 и декодирования материалов 4Kр120 в форматах H.264/HEVC. Реализована поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а также PCIe 3.0.

Источник изображения: Radxa

Источник изображения: Radxa

Одноплатный компьютер может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Есть слот для карты microSD и коннектор для подключения флеш-накопителя UFS. Новинка располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45 с опциональной поддержкой PoE, интерфейсом HDMI (1080p90), коннекторами MIPI DSI (4 линии) и MIPI CSI (4 линии, возможно подключение камер с разрешением до 32 Мп), портом USB 3.0 Type-A, а также 40-контактной колодкой GPIO с поддержкой UART, SPI, I2C, I3C и пр.

Устройство получает питание через разъём USB Type-C (5 В). Имеется коннектор для подключения вентилятора охлаждения с ШИМ-управлением. Для новинки будет доступен корпус с ребристой верхней поверхностью, выполняющей функции радиатора для отвода тепла. 

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам.

Материалы по теме:

Источник:

Постоянный URL: https://servernews.ru/1143146
« Назад к ленте

Комментарии