Одноплатный компьютер Radxa Dragon Q8B получил чип Snapdragon 8cx Gen3 и два порта 2.5GbE

Компания Radxa представила одноплатный компьютер Dragon Q8B, предназначенный для построения периферийных устройств с поддержкой ИИ. Это могут быть маломощные edge-серверы, робототехнические платформы, IoT-оборудование, дроны, системы видеонаблюдения и пр.

В основу новинки положен процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen3 с восемью ядрами в конфигурации 4 × Kryo Prime с частотой до 3 ГГц и 4 × Kryo Gold с частотой до 2,4 ГГц. В состав изделия входят графический ускоритель Adreno 690 с поддержкой DirectX 12 и нейропроцессорный блок Qualcomm AI Engine с ИИ-производительностью более 29 TOPS. Объём оперативной памяти LPDDR4Х-4266 может достигать 32 Гбайт. Поддерживается декодирование видеоматериалов в формате до 4K@120 и кодирование 4K@60.

Одноплатный компьютер располагает слотами M.2 Key-M 2280 (PCIe 3.0 x4) и M.2 Key-M 2280 (PCIe 3.0 x2) для SSD, коннектором M.2 Key-E 2230 для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth, слотом для карты microSD и разъёмом для подключения флеш-модуля UFS 3.1. Есть два сетевых порта 2.5GbE с гнёздами RJ45, по два порта USB 3.1Type-C (DisplayPort 1.4b Alt Mode), USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, интерфейс HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездо, порт USB Type-C для подачи питания. Предусмотрены также 40-контактная колодка GPIO (с поддержкой UART, I2C, SPI и пр.), 16-контактный FPC-коннектор PCIe 3.0 и разъем для подключения вентилятора охлаждения.

Изделие имеет размеры 100 × 75 мм. Заявлена совместимость с программными платформами Radxa OS, Windows, Ubuntu, Armbian, Arch Linux и Nix OS.

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