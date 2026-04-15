Дата-центры Oracle получат топливные элементы Bloom Energy на 2,8 ГВт

Bloom Energy и Oracle заключили соглашение, расширяющее партнёрство двух компаний. Если ранее речь шла о развёртывании 1,2 ГВт твердооксидных топливных элементов Bloom для питания ЦОД Oracle в США, то теперь теперь речь идёт уже о 2,8 ГВт, сообщает Converge Digest. Заодно Bloom предоставила Oracle право выкупа акций по фиксированной цене.

Характеристики оборудования соответствуют профилям энергопотребления ИИ-нагрузок — в таких сценариях необходима стабильная подача больших мощностей. По словам Bloom, её системы электроснабжения совместимы с новыми архитектурами питания с использованием 800 В постоянного тока (HVDC), которые всё чаще внедряются в новые ИИ ЦОД. Партнёрство стало отражением ещё одной тенденции — многие компании стремятся размещать источники электроэнергии при ЦОД для того, чтобы смягчить ограничения электросетей и сократить время ввода дата-центра в эксплуатацию. Например, одну из систем для Oracle компания развернула за 55 дней вместо ожидаемых 90.

Масштаб соглашение ставит Bloom в число немногих вендоров, напрямую связанных с энергетическими стратегиями гиперскейлеров, наряду с инициативами Amazon, Microsoft и Google по обеспечению собственных источников питания ЦОД. По мере того, как многогигаваттные кластеры будут становиться всё более распространёнными, интегрированная энергетическая инфраструктура будет становиться одним из ключевых элементов кампусов ЦОД.

Модульные топливные элементы Bloom Energy могут стать весьма привлекательным решением наряду с газовыми турбинами и малыми модульными реакторами (SMR). Летом 2025 года Bloom Energy заявляла, что к 2030 году более четверти ЦОД в США обзаведутся собственными электростанциями.

