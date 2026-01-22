OpenAI представила программу Stargate Community для налаживания добрососедских отношений с местными жителями

Компания OpenAI, объявившая о намерении создать «общий искусственный интеллект» (AGI) на благо всего человечества, намерена организовать работу таким образом, чтобы в ходе достижения этой цели её кампусы приносили пользу местным жителям. С этой целью компания представила программу Stargate Community, способствующую развитию экономики и созданию рабочих мест в регионах присутствия.

В рамках инициативы Stargate компания задалась целью нарастить инфраструктуру ИИ в США до 10 ГВт к 2029 году. Первый объект в Абилине (Abilene, Техас) уже работает, новые объекты строятся по всей стране. С момента запуска в январе 2025 года, партнёры по Stargate анонсировали несколько проектов большой мощности по всему миру. В сентябре были анонсированы планы построить пять кампусов ЦОД в Техасе, Нью-Мексико, Висконсине и Мичигане общей мощностью 5,5 ГВт.

ИИ уже приносит ощутимую пользу, помогая сотням людей в вопросах здоровья и обеспечения общего благополучия, говорит OpenAI. В будущем каждая площадка Stargate будет иметь собственный план Stargate Community, подготовленный с учётом местных проблем. По словам компании, добиться результатов можно, только будучи «хорошими соседями».

Компания намерена компенсировать свои энергопотребности таким образом, что это не будет приводить к росту тарифов на электричество для местных жителей, строя энергохранилища, оплачивая создание генерирующих мощностей и модернизацию электросетей, разрабатывая режимы гибкого эгнергопотребления и др. Так, в Висконсине Oracle и Vantage совместно с WEC Energy Group развивают генерирующие мощности и полностью берут на себя расходы на энергетическую инфраструктуру нового объекта, чтобы все затраты на энергосети для ИИ ЦОД не перекладывались на обычных потребителей.

В Мичигане Oracle и Related Digital взаимодействуют с DTE Energy в вопросе использования существующих энергоресурсов, дополненных новым аккумуляторным хранилищем, оплаченным проектом. Наконец, в Техасе принадлежащая SoftBank компания SB Energy рассчитывает построить новые генерирующие мощности и системы хранения энергии, чтобы обеспечить большую часть потребностей местного кампуса Stargate на 1,2 ГВт.

OpenAI также приветствует инициативу Microsoft Community-First AI Infrastructure Plan, распространяющуюся на строящиеся для OpenAI капусы, в рамках которой компания тоже пообещала сохранить стабильные тарифы на электроэнергию для обычных граждан, стать водноположительной, обучать и создавать рабочие места для местных жителей, а также направлять средства на социальные нужды и поддерживать местные НКО.

В OpenAI тоже придерживаются подхода, при котором используются замкнутые или использующие мало питьевой воды системы охлаждения. Власти Абилина утверждают, что местный кампус будет потреблять в год вдвое меньше, чем город использует за день. Такие же решения внедряются в кампусах Stargate в других локациях, а в Висконсине не менее $175 млн направят на местную инфраструктуру и проекты восстановления водных ресурсов. В Абилине же откроется первая OpenAI Academу для подготовки специалистов в области ИИ ЦОД, от строителей до управляющих.

Несмотря на все попытки OpenAI и партнёров, а также указы правительства, у экспертов и общественности сохраняются опасения, что крупные ИИ ЦОД приведут к росту цен на электричество. Вызывает обеспокоенность и вероятное использование природного газа для энергоснабжения объектов Stargate. В марте 2025 года сообщалось, что Crusoe, ответственная за строительство ЦОД в Абилине, заказала газовые турбины общей мощностью 4,5 ГВт для питания сети ЦОД.

