Oracle получила добро на постройку гигаваттного «ИИ-сарая» OpenAI Stargate, но денег на него пока нет

Oracle объявила, что Комиссия по коммунальным услугам штата Мичиган (MPSC) единогласно одобрила запрос энергетической компании DTE Energy Company на обеспечение электроэнергией планируемого к строительству дата-центра на 1,4 ГВт компании Green Chile Ventures LLC, «дочки» Oracle. ЦОД The Barn будет построен в Салине (Saline Township), примерно в 65 км к юго-западу от центра Детройта (Detroit) на участке площадью 232 га.

Как сообщает APNews.com, компания DTE ходатайствовала о рассмотрении запроса в ускоренном порядке, чтобы получить одобрение контракта без публичных слушаний, которые затянули бы рассмотрение на неопределённое время. Такие решения, принимаемые без участия заинтересованных сторон, допускаются, когда контракт не повлияет на тарифы других потребителей коммунальных услуг.

Сделка вызвала протесты общественности, недовольных спешкой с выдачей регулятором разрешения. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу утраты сельскохозяйственных земель и среды обитания, роста тарифов на электроэнергию, загрязнения окружающей среды топливом, используемым для питания объектов, а также загрязнения воды, используемой для охлаждения серверов.

Oracle попыталась развеять опасения местных жителей. В опубликованном пресс-релизе указано, что имея 147 действующих ЦОД по всему миру и ещё 64 на стадии строительства, Oracle обладает богатым опытом в возведении подобных объектов с учётом интересов населения. Тем не менее, утверждённый регулятором контракт с DTE получил ряд дополнительных пунктов, которые гарантируют, что строительство и дальнейшее функционирование ЦОД никак не отразится на благосостоянии жителей, а также на ресурсах и экологии региона.

Говоря об опасениях по поводу возможной нехватки питьевой воды из-за появления такого мощного ЦОД, первого в регионе объекта гиперскейл-класса, компания уточнила, что кампус будет использовать замкнутые, неиспарительные системы охлаждения, поэтому годовое потребление воды ЦОД будет сравнимо с потреблением среднего офисного здание. Однако энергопотребление ЦОД будет сопоставимо с большим городом. В ответ на опасения по поводу роста тарифов на электроэнергию компания сообщила, что будет оплачивать 100 % затрат на электроэнергию для кампуса в Салин-Тауншип, включая аккумуляторные батареи. Oracle также оплатит прокладку ЛЭП к кампусу и строительство подстанции на территории.

В соответствии с условиями контрактов, утверждённых регулятором, DTE будет предоставлять Oracle электроэнергию по существующему тарифному плану в течение следующих 17+ лет. DTE заверила, что это не отразится на существующих тарифах. Oracle также отметила, что соглашение соответствует недавно принятому закону штата Мичиган, запрещающему коммунальным предприятиям перекладывать на потребителей расходы на электроэнергию, связанные с ЦОД.

Кроме того, контракт DTE с Green Chile Ventures, предусматривает, что последняя будет оплачивать 80 % от законтрактованной мощности, независимо от того, будет ли она фактически её использовать. Это служит гарантией, что расходы энергетической компании на дополнительную инфраструктуру для поддержки ИИ ЦОД не будут переложены на плечи рядового потребителя. Также это означает, что к 2029–2030 гг. Oracle будет ежегодно платить около $300 млн, делая электроэнергию более доступной для потребителей.

Согласно пресс-релизу Oracle, строительство ЦОД обеспечит 2500 рабочих мест в строительной отрасли. Ввод ЦОД в эксплуатацию обеспечит около 450 «хорошо оплачиваемых» рабочих мест на самом объекте и около 1500 по всему округу Уоштенау (Washtenaw County), включая ИТ-специалистов, системных администраторов, инженеров-электриков, специалистов в области цепочке поставок, управлению запасами и физической безопасности. Также предусмотрены инвестиции в общественную инфраструктуру и систему образования штата Мичиган.

Строительство ЦОД начнётся в I квартале 2026 года. OpenAI заявила, что кампус Stargate в Салине является частью запланированного строительства 8 ГВт мощностей в США с инвестициями более $450 млрд в течение следующих трёх лет, о которых она ранее объявила совместно с более широким кругом партнёров, пишет Bloomberg. «Мы рассматриваем этот проект как наглядный образец того, как сотрудничать со штатами и местными сообществами для создания ИИ, который принесёт пользу всем», — указано в её электронном сообщении. Впрочем, прямо сейчас перед Oracle стоит вопрос финансирования строительства.

