Oracle готова размещать чужое оборудование в своих ЦОД

Oracle заявила, что рассматривает различные модели заработка на своих дата-центрах. В числе прочего не исключена возможность размещения в её ЦОД собственного оборудования клиентов, передаёт Datacenter Dynamics. Кроме того, компания намерена расширить предложение Oracle Database@Google Cloud.

По словам руководства компании, в некоторых случаях клиенты желают использовать собственное оборудование в её дата-центрах, и в таких случаях компания не несёт капитальные затраты на закупку «железа» компания тогда не несёт, а расходы сводятся к содержанию непосредственно ЦОД, сети и персонала. Но компания рассматривает и другие варианты, в том числе авансовые платежи за оборудование из собственных средств или даже сдача в аренду поставщикам чипов их же собственного оборудования в дата-центрах Oracle.

Для Oracle последняя модель в новинку, однако у «неооблачных» провайдеров уже есть такие сделки. Так, NVIDIA заключила с CoreWeave соглашение об аренде вычислительных мощностей на сумму около $6,3 млрд, будучи при этом и так крупным клиентом компании, а также с Lambda на $1,5 млрд. Инвесторам и акционерам такие циклические сделки не всегда по нраву, но NVIDIA это даёт определённую гибкость в доступе к вычислительным мощностям. Кроме того, у NVIDIA имеется собственный облачный маркетплейс Lepton для перепродажи ресурсов ИИ-ускорителей.

Oracle отметила изменение запросов клиентов, связанных с предоставлением ИИ-сервисов. Так, есть много заказчиков, которые могут подписаться на тысячи ускорителей одного типа, а потом отказаться, желая получить больше мощностей в другом месте. Из-за этого компания вынуждена постоянно перераспределять ускорители между клиентами, попутно наращивая общую мощность. На наращивание мощности для крупного провайдера ИИ-моделей обычно уходит два-три дня.

Также Oracle рассказала о добавлении новых регионов Database@Google Cloud. В данном случае уже сама Oracle размещает своё оборудование в ЦОД партнёров. Новые регионы, общее количество которых выросло до 12, появились в Мумбаи, Монреале и Торонто. В следующие 12 мес. компания намерена добавить регионы в Сеуле, Осаке, Дели, Мадриде, Париже, Милане, Турине, Даммаме, Мехико и Сантьяго.

