Oracle опровергла сообщения о задержке строительства ИИ ЦОД для OpenAI

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Oracle перенесла сроки завершения строительства некоторых ЦОД для OpenAI на 2028 год по причине нехватки рабочей силы и материалов — на год позже, чем планировалось. Позже информацию опровергла сама Oracle, попытавшись развеять опасения инвесторов, сообщило агентство Reuters. В компании объявили, что на всех площадках, необходимых для выполнения обязательств, задержек не наблюдалось, а работы на всех этапах выполняются в соответствии с графиком. Oracle утверждает, что полностью уверена в своей способности выполнять договоры и планы дальнейшего расширения.

После публикации отчёта Bloomberg акции Oracle упали на 3,6 % после и так рекордного падения ранее, но позже частично компенсировали потери. Акции других ИИ-компаний тоже подешевели, в том числе пострадали ценные бумаги NVIDIA, AMD и Micron, в среднем на 2–4,5 %. Инвесторы опасаются роста расходов и слабых перспектив компании, всё больше попадающей в зависимость от OpenAI. Oracle, один из «малых гиперскейлеров», в 2025 году включилась в гонку по созданию ИИ-инфраструктуры благодаря сделке с OpenAI, предусматривавшей создание дата-центров на $300 млрд. При этом проект вынудил компанию активно привлекать заёмные средства.

По данным Reuters, в последнее время инвесторы напуганы тем, что в гонке ИИ вперёд вырывается Google, а также растущей долговой нагрузкой Oracle, распродали часть акций и облигаций компании. В прошлый четверг стоимость страхования долгов Oracle от дефолта достигла самого высокого уровня за пять лет, в пятницу она снова подросла. С начала года цена акций компании выросла всего на 13 %, ценные бумаги полностью «растеряли» достижения сентября, когда отчёт о рекордном портфеле заказов на сумму более $450 млрд, в основном связанных с OpenAI, привёл к взлёту цены акций на 36 %.

После публикации Bloomberg некоторые эксперты заявили, что новость свидетельствует о появлении проблем, выходящих за рамки только лишь проблем и задержке при выпуске чипов. Как заявили в TECHnalysis Research, опасения, связанные с задержками строительства ЦОД, доступностью электроэнергии и др. факторами становятся всё более значимыми. В компании заявляют, что рынок более чувствителен к новостям о задержках при реализации ИИ-проектов, поскольку инвесторы тщательно анализируют отдачу от инвестиций.

На днях сообщалось, что рекордная выручка и оптимистичный прогноз NVIDIA снизили опасения по поводу роста ИИ-пузыря. Впрочем, эксперты Omdia не исключают того, что рынок ИИ может «лопнуть» — хотя вероятность этого считается не слишком высокой. Инвесторы стали всё более разборчивы в том, что касается ИИ-проектов, и всё реже готовы поощрять необдуманные траты на ИИ, даже с учётом того, что они делают ставку на долгосрочный потенциал соответствующих проектов.

