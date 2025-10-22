Oracle и OpenAI помогли поставить новый рекорд на рынке ЦОД США: в III квартале было арендовано больше мощностей, чем за весь 2024 год

 
Только в III квартале 2025 года гиперскейлерами арендовано больше мощностей дата-центров в США, чем за весь 2024 год. В отчёте TD Cowen указывается, что рекордный объём аренды ЦОД достиг 7,4 ГВт, а портфель будущих сделок составляет порядка 10,2 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics. Это самый большой рост спроса за всю историю отрасли.

Совокупный объём аренды гиперскейлерами за текущий год составит приблизительно 11,3 ГВт, тогда как за весь 2024 год он составил 7 ГВт. При поквартальном учёте рост ещё заметнее — во II квартале 2025 года было арендовано всего 2 ГВт. Огромную долю рынка заняла Oracle. В III квартале она арендовала порядка 5,4 ГВт на нескольких площадках, мощности предназначены в основном для OpenAI. В TD Cowen отмечают, что Oracle и OpenAI являются основными драйверами спроса, но значительно активнее, чем раньше, ведут себя и Google, Meta, Microsoft, AWS, а также Anthropic.

Источник изображения: Point3D Commercial Imaging Ltd./unsplash.com

Google ведёт переговоры об аренде гигаваттных масштабов, Meta ведёт переговоры об аренде гигаваттных мощностей помимо площадки в Луизиане, Anthropic активно работает над гигаваттными проектами отдельно от Amazon (AWS) и Google. Microsoft наращиваетнедостающие мощности за счёт внешних арендаторов и масштабирования облачного бизнеса. Наконец, Amazon (AWS) активно масштабирует Project Rainier.

Второе место в рейтинге TD Cowen заняла Google, которая арендовала 600 МВт только в III квартале, на третьем — Anthropic с показателем 528 МВт за квартал. В начале июня TD Cowen сообщала, что аренда ЦОД возвращается к значительным масштабам после замедления в начале 2025 года. Amazon и Microsoft отложили или отменили проекты ЦОД, но утверждали, что это не является признаком общей системной проблемы. Тем временем Oracle активно анонсирует новые запланированные мощности, в том числе — очередную облачную сделку с OpenAI на сумму $300 млрд.

