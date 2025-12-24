Goodman Group и CPP Investments построят в Европе дата-центры на €8 млрд

Австралийская Goodman Group совместно с канадским фондом Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) достигли соглашения о партнёрстве в сфере ЦОД в Европе общей стоимостью €8 млрд ($9,4 млрд), сообщает Datacenter Dynamics. Предприятие с равным участием сторон предполагает на первом этапе инвестирование обеими компаниями €2,2 млрд ($2,59 млрд) на строительство дата-центров во Франкфурте, Амстердаме и Париже.

Goodman European Data Centre Development Partnership займётся четырьмя проектаами общей мощностью 435 МВт (IT-мощность 282 МВт): два дата-центра в Париже (PAR01 и PAR02), один во Франкфурте (FRA02) и один в Амстердаме (AMS01). По словам партнёров, все проекты обеспечены возможностью подключения электроэнергии, получили разрешения на строительство, а на площадках уже ведутся активные работы, что позволит начать строительство в I полугодии 2026 года.

В CPP Investments выразили удовлетворение новым партнёрством с Goodman Group в Европе, позволяющем организовать присутствие на рынках ЦОД уровня Tier I. Предполагается, что строительные возможности Goodman и обширный «земельный банк» компании, а также глобальный опыт CPP Investments в инвестициях в ИИ-инфраструктуру позволяет извлечь выгоду из возможностей роста в сфере ИИ. Сделка будет реализована поэтапно, её закрытие запланировано на март 2026 года. Компании уже работают вместе с 2009 года, инвестируя в проекты в Австралии, Азии, на американских континентах и в Европе.

В Goodman Group отметили, что создание портфолио такого масштаба и качества в регионе FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) — весьма редкий проект. Подобные локации высоко востребованы для удовлетворения растущего спроса на облачные вычисления и внедрение ИИ. Качество и масштаб партнёрства обеспечивает «идеальное взаимовыгодное» взаимодействие с CPP Investments при выходе на европейский рынок.

CPP уже имеет в портфолио несколько значимых инвестиций в сфере цифровой инфраструктуры. CPP Investments осуществили первые прямые инвестиции в ЦОД в 2017 году. В ноябре 2024 года компания инвестировала ₩1 трлн ($711 млн) в совместное предприятие с Pacific Asset Management Company для строительства ЦОД гиперскейл-уровня в Южной Корее, пополнив портфолио, состоящее из проектов в Австралии, Гонконге, Японии, Малайзии, Сингапуре, США и Канаде. В августе она выделила CA$225 млн ($160 млн) на расширение кампуса ЦОД в Кембридже (Онтарио, Канада).

Goodman Group представляет собой австралийский бизнес, занимающийся проектами в сфере недвижимости. За последние годы компания последовательно расширяла присутствие на рынке ЦОД. Сегодня она имеет действующие или строящиеся объекты в Гонконге, Австралии, Германии, США, Франции и Японии.

