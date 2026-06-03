Власти Вирджинии отклонили проект мега-кампуса ЦОД компании Tract под давлением общественности

Предложение застройщика Tract о создании огромного кампуса ЦОД на участке площадью более 174 га в Вирджинии было отклонено властями округа Хановер (Hanover). Чиновники проголосовали против выдачи разрешения на изменение зонирования и использование земли для строительства технопарка Mountain Road Technology Park, сообщает Datacenter Dynamics.

В сентябре 2025 года Tract совместно с аффилированными структурами Marchetti Properties, а также Square Holding LLC и Tyson Farms Inc. (ранее Holly Farm Foods) подали заявку на изменение зонирования — смену назначения земли с сельскохозяйственного (A-1) на лёгкую промышленность (M-1). Это позволяет строить современные экологически безопасные промышленные объекты.

Технопарк общей мощностью 900 МВт планировалось разместить в округе Хановер. Строительство рассчитывали проводить поэтапно как минимум до 2034 года.

Тем не менее противодействие местных жителей и активистов привело к тому, что наблюдательный совет округа проголосовал против выдачи разрешения с перевесом в один голос.

Опасения, что проект негативно отразится на водопользовании, потреблении электроэнергии и приведёт к потере земель сельскохозяйственного назначения, становились всё сильнее по мере продвижения его планирования. Также местные жители сомневались в прозрачности проекта и опасались, что кампус исказит облик местности. По последним данным, петиция против строительства ЦОД в округе Хановер собрала более 900 подписей.

Документ подчёркивает, что речь идёт не об одном проекте, а о будущем Хановера в целом. Если одобрить хотя бы один ЦОД, будет создан опасный прецедент, после чего ни один район не будет застрахован от строительства объектов промышленного назначения. Составители петиции обвинили местные власти в том, что те готовы жертвовать интересами жителей, доступностью жилья, сельхозугодьями и сельским колоритом ради прибыли технологических гигантов.

В июне местные власти должны рассмотреть реализацию в округе другого проекта — Iron Horse Business Park. Тем временем в группе Stop Hanover Data Centers, насчитывающей более 7 тыс. человек в одной из социальных сетей, празднуют победу, подчёркивая, что сообщество людей самых разных взглядов и профессий показало, чего можно добиться, действуя сообща.

Компания Tract из Колорадо основана бывшим генеральным директором Cologix Грантом ван Ройеном (Grant van Rooyen) и имеет «родственные связи» через Tract Capital с компанией Fleet Data Centers, выпустившей высокорисковые облигации для строительства ЦОД мощностью 200 МВт в Неваде, который намерена арендовать NVIDIA. Tract позиционирует себя как компанию, приобретающую и строящую парки ЦОД. Её основная цель — обеспечить зонирование, электроснабжение и общую готовность участков к застройке компаниями, желающими создавать собственные парки ЦОД.

В последнее время противодействие строительству ЦОД только усиливается, особенно в США. В Индианаполисе дело дошло до стрельбы, а других местах ситуация не столь острая и общественность ограничивается отстранением от работы местных чиновников. В Мэне строительство ЦОД запретили на законодательном уровне, хотя в конце концов законопроект был заблокирован. Наконец, в Огайо отменили налоговые льготы для дата-центров — выяснилось, что недополученные налоги могут исчисляться миллиардам, а рабочих мест создаётся не так уж много.

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