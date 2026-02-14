NVIDIA арендует «подсудный» ЦОД, строящийся на средства от продажи «мусорных» облигаций

NVIDIA собирается арендовать дата-центр, который будут строить на средства, полученные от продажи «мусорных» облигаций (junk bond — высокодоходные ценные бумаги компании с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня или без рейтинга), сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. NVIDIA не смущает даже то, что этот проект был предметом судебных разбирательств на протяжении всего 2025 года. Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, договор аренды NVIDIA рассчитан на 16 лет с возможностью продления ещё на два периода по 10 лет каждый.

Речь идёт о кампусе мощностью 200 Вт, строящемся компанией Fleet Data Centers, входящей в состав Tract Capital, в округе Стори (штат Невада). Fleet Data Centers продаст облигации на сумму $3,8 млрд для финансирования части строительства ЦОД. Сообщается, что в четверг объём сделки по облигациям был увеличен на $150 млн, что свидетельствует о высоком спросе. По словам источников, обсуждается возможность получения доходности около 6​%. Из-за низкого рейтинга, обуславливающего высокий риск, связанный с покупкой таких ценных бумаг, продавец вынужден повышать доходность, чтобы привлечь покупателей.

Fleet Data Centers была основана в январе 2026 года с целью создания крупномасштабных кампусов с приоритетом на проекты с одним заказчиком мощностью 500 МВт и более, сообщил Data Center Dynamics. Fleet 1 — это первый фонд компании, созданный в рамках SV RNO Property Owner 1. Ожидалось, что Fleet 1 внесет в проект около $620 млн, а средства от продажи облигаций в размере $3,8 млрд будут использованы для финансирования строительства. Как сообщает Bloomberg, средства от дополнительного заёмного капитала по облигационной сделке будут использованы для уменьшения суммы собственного капитала Fleet 1. В сделке также участвуют JPMorgan Chase & Co., возглавляющая сделку, совместно с Morgan Stanley и другими банками.

В состав Tract Capital входит компания Tract, базирующаяся в Колорадо и основанная бывшим генеральным директором Cologix Грантом ван Ройеном (Grant van Rooyen). Tract приобретает, зонирует, получает разрешения и развивает «комплексно спланированные» кампусы ЦОД. Компания объявила о планах по развитию территории в округе Стори в октябре 2023 года, а в июне 2024 года приобрела дополнительные участки земли, в результате чего общая площадь её земельных владений в этом регионе превысила 4,45 га.

Проект стал предметом судебного спора со Switch из-за его близости к её кампусу. Согласно соглашению Switch с властями, в этом районе запрещается строительство колокейшн-ЦОД. Tract утверждает, что строящийся ЦОД представляет собой объект для одного арендатора, облачного клиента или оптовой продажи мощностей, и, следовательно, не нарушает условий соглашения.

NVIDIA управляет собственными ЦОД, а также арендует вычислительные мощности у облачных провайдеров, таких как AWS и Microsoft Azure. Компания также заключила соглашения аренды с неооблаками, включая CoreWeave и Lambda.

