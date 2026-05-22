Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе

Жители техасского округа Худ (Hood) подали очередной иск против майнинговой компании Mara Holdings, добывающей биткоины в своих ЦОД, . Компанию обвиняют в шумовом загрязнении, вызванном работой майнингового оборудования, расположенного близ города Гранбери (Granbury), сообщает Datacenter Dynamics.

Жители, проживающие в радиусе около 1,5 км от объекта, направили жалобу в начале мая в окружной суд Северного судебного округа Техаса. Майнинговые мощности расположены неподалёку от газовой электростанции, принадлежащей Constellation Energy мощностью 1,1 ГВт, которая тоже вызывает недовольство местных жителей на фоне борьбы с индустриализацией прилегающего района. В местных СМИ сообщается, что они требуют $1 млн в качестве компенсации физического и «эмоционального» вреда.

Согласно материалам иска, постоянный шум, включая низкочастотный гул вентиляторов майнинговой фермы, способствовал возникновению проблем со здоровьем у местных жителей. Они жалуются на проблемы с сердцем, шум в ушах, бессонницу и даже необратимую потерю слуха. Также утверждается, что шум сказался на здоровье местных домашних животных и птиц. Например, компанию обвиняют даже в необъяснимой гибели кур. Хотя есть научные данные, что шумовое загрязнение сказывается на здоровье птицы, доказательств «смертоносности» шума пока нет. Наконец, жители жалуются на падение цен на местную недвижимость.

Новый иск стал дополнением к уже ведущимся разбирательствам с участием структур Mara Holdings. Так, в апреле поданы два личных иска о возмещении ущерба здоровью против Marathon Digital Holdings/MARA Holdings. По имеющимся данным, судья объединил новое дело с уже рассматриваемыми. Отдельно рассматривается дело «Граждане, обеспокоенные ситуацией в Вулф-Холлоу (Wolf Hollow), против Marathon Digital Holdings», в котором истцы добиваются запрета на чрезмерный шум предприятия. Поддержкой жителей занимается экологическая юридическая ассоциация EarthJustice, его уже дважды возвращали федеральные судьи в местные суды.

Сама Mara опровергает утверждения, что шум на объекте превышает разрешённые законом нормы. По словам компании, заявления жителей уже рассматривались, в том числе в рамках заказанного округом исследования, и компания по-прежнему может считаться «ответственным, долговременным соседом и партнёром». Упомянутый 300-МВт объект в своё время эксплуатировался Compute North, объявившей о банкротстве в 2022 году. Позже им распоряжались US Bitcoin Corp и Generate Capital, а в январе 2024 года он достался Mara.

Последняя утверждает, что провела масштабные работы по снижению уровня шума, инвестировав «миллионы долларов» в улучшение объекта. В том числе большая часть мощностей переведена на иммерсионное охлаждение, генерирующее намного меньше шума, чем воздушное. Кроме того, компания завершила строительство вокруг объекта звукоизолирующей стены. Жалобы на шум ЦОД в целом не такое уж редкое явление. Есть и случаи успешной борьбы. Так, CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов.

