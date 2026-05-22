Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе

 
Жители техасского округа Худ (Hood) подали очередной иск против майнинговой компании Mara Holdings, добывающей биткоины в своих ЦОД, . Компанию обвиняют в шумовом загрязнении, вызванном работой майнингового оборудования, расположенного близ города Гранбери (Granbury), сообщает Datacenter Dynamics.

Жители, проживающие в радиусе около 1,5 км от объекта, направили жалобу в начале мая в окружной суд Северного судебного округа Техаса. Майнинговые мощности расположены неподалёку от газовой электростанции, принадлежащей Constellation Energy мощностью 1,1 ГВт, которая тоже вызывает недовольство местных жителей на фоне борьбы с индустриализацией прилегающего района. В местных СМИ сообщается, что они требуют $1 млн в качестве компенсации физического и «эмоционального» вреда.

Согласно материалам иска, постоянный шум, включая низкочастотный гул вентиляторов майнинговой фермы, способствовал возникновению проблем со здоровьем у местных жителей. Они жалуются на проблемы с сердцем, шум в ушах, бессонницу и даже необратимую потерю слуха. Также утверждается, что шум сказался на здоровье местных домашних животных и птиц. Например, компанию обвиняют даже в необъяснимой гибели кур. Хотя есть научные данные, что шумовое загрязнение сказывается на здоровье птицы, доказательств «смертоносности» шума пока нет. Наконец, жители жалуются на падение цен на местную недвижимость.

Источник изображения: Finn Mund/unsplash.com

Новый иск стал дополнением к уже ведущимся разбирательствам с участием структур Mara Holdings. Так, в апреле поданы два личных иска о возмещении ущерба здоровью против Marathon Digital Holdings/MARA Holdings. По имеющимся данным, судья объединил новое дело с уже рассматриваемыми. Отдельно рассматривается дело «Граждане, обеспокоенные ситуацией в Вулф-Холлоу (Wolf Hollow), против Marathon Digital Holdings», в котором истцы добиваются запрета на чрезмерный шум предприятия. Поддержкой жителей занимается экологическая юридическая ассоциация EarthJustice, его уже дважды возвращали федеральные судьи в местные суды.

Сама Mara опровергает утверждения, что шум на объекте превышает разрешённые законом нормы. По словам компании, заявления жителей уже рассматривались, в том числе в рамках заказанного округом исследования, и компания по-прежнему может считаться «ответственным, долговременным соседом и партнёром». Упомянутый 300-МВт объект в своё время эксплуатировался Compute North, объявившей о банкротстве в 2022 году. Позже им распоряжались US Bitcoin Corp и Generate Capital, а в январе 2024 года он достался Mara.

Последняя утверждает, что провела масштабные работы по снижению уровня шума, инвестировав «миллионы долларов» в улучшение объекта. В том числе большая часть мощностей переведена на иммерсионное охлаждение, генерирующее намного меньше шума, чем воздушное. Кроме того, компания завершила строительство вокруг объекта звукоизолирующей стены. Жалобы на шум ЦОД в целом не такое уж редкое явление. Есть и случаи успешной борьбы. Так, CleanSpark по решению суда закрыла майнинговую ферму, годами досаждавшую местным жителям шумом вентиляторов.

