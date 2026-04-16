Мэн первым в США «протащил» запрет на строительство дата-центров на уровне штата — но с оговоркой

Законодательное собрание штата Мэн (США) одобрило первый в стране мораторий на строительство новых ЦОД, принятый на уровне штата. Тем не менее это не означает, что закон будет окончательно принят, сообщает Datacenter Dynamics. Законопроект LD307, одобренный Палатой представителей и Сенатом штата, предусматривает временный запрет на приём заявок на постройку дата-центров мощностью более 20 МВт — под угрозой кампус Northern New England Energy Company мощностью до 300 МВт.

Новое правило будет действовать до 1 ноября 2027 года. За полтора года будут изучены результаты введения ЦОД в эксплуатацию, введут более строгие меры контроля, а местные власти создадут «Координационный совет ЦОД штата Мэн» (Maine Data Center Coordination Council) — он станет предоставлять стратегические рекомендации, способствовать скоординированному планированию и оценивать регуляторные инструменты для работы с индустрией ЦОД.

Хотя законопроект требует подписи губернатора штата, уже можно говорить о победе тех, кто призывал к усилению надзора за отраслью в Мэне. На местном уровне моратории на строительство ЦОД вводятся давно, но теперь с законопроектами, призывающими ограничить строительство на уровне целых штатов, выступили представители властей Нью-Йорка, Вирджинии, Нью-Гэмпшира, Вермонта, Оклахомы, Мэриленда, Джорджии, Пенсильвании, Висконсина, Южной Каролины и Мичигана.

Звучат и призывы ввести временный общенациональный мораторий на новые ИИ ЦОД. Так, законопроект Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act запрещает строительство таких объектов до тех пор, пока не будут приняты законы, защищающие интересы работников ЦОД и потребителей их услуг, окружающую среду и права граждан в целом от последствий ИИ-проектов.

Тем временем в США нарастает сопротивление индустрии ИИ ЦОД. В прошлом августе сообщалось, что проект одного из крупнейших в мире ЦОД Project Sale в Джорджии оказался под угрозой срыва из-за противодействия местных жителей. Applied Digital и вовсе умышленно скрывает местоположение будущих ЦОД. Более того, буквально на днях в Индианаполисе по дому чиновника, одобрившего строительство крупного ЦОД, выпустили более десятка пуль.

Наконец, хотя президент США продолжает продвигать развитие ИИ-проектов, в то же время его администрация стремится ослабить недовольство граждан непомерными аппетитами ЦОД в отношении электричества и воды. Чтобы успокоить общественность, Вашингтон предложил IT-гигантам гарантировать, что расширение их сетей ЦОД в стране не приведёт к резкому увеличению счетов за электричество или истощению локальных водных ресурсов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: