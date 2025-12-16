Ирландия отменила долгий мораторий на подключение дата-центров к электросетям, но не всё так просто

Ирландия отказалась от фактического запрета на присоединения новых дата-центров к энергосетям в окрестностях столицы — Дублина. Наконец появилась ясность относительно требований к строительству новых объектов для отрасли ЦОД, сообщает Bloomberg. Впрочем, не всё так просто.

На днях Комиссия по регулированию коммунальных услуг (Commission for Regulation of Utilities, CRU) объявила, что любой дата-центр, намеренный подключиться к электросети, должен установить на территории своего кампуса генераторы или аккумуляторные энергохранилища, способные кратковременно полностью удовлетворить свои потребности в электрчиестве. Также операторы ЦОД будут обязаны поставлять электроэнергию в национальную электросеть в случае необходимости (хотя идея спорная).

Новые правила дают «зелёный свет» новым подключениям для компаний, способных соответствовать указанным критериям. Фактический мораторий действует с 2021 года, тогда регулятор приостановил присоединение новых дата-центров в связи со стремительно выросшим спросом на электроэнергию в этом секторе. Тогда у оператора сети появились опасения, что рост потребления может привести к веерным отключениям электричества.

Сегодня Ирландия — один из крупнейших хабов ЦОД в Евросоюзе. В данное время дата-центры потребляют почти 25 % всей генерируемой электроэнергии страны, это больше, чем все городские домохозяйства. Для сравнения, десять лет назад речь шла всего о 5 %.

Тем не менее «заморозка» новых подключений вызвала критику со стороны отраслевых групп, утверждавших, что Ирландия упускает шансы на получение инвестиций со всего мира на фоне бума ИИ-инфраструктуры. Инвестиции в новые ирландские объекты соответствующего типа фактически прекратились.

В окончательной версии план во многом копирует проект, опубликованный в феврале 2025 года, но с важным дополнением — теперь не менее 80 % годовой потребности каждого предприятия в электричестве должны обеспечиваться за счёт новых проектов в области возобновляемой энергетики. Также энергокомпании обязали регулярно публиковать обновлённые сведения о возможностях подключения новых потребителей. А операторы ЦОД обязаны публиковать отчёты об использовании возобновляемой энергии и выбросах CO 2 .

Летом правительство Ирландии представило план, в соответствии с которым дата-центр и другие крупные потребители электроэнергии смогут использовать локальую генерацию. Пока, согласно существующим правилам, только оператор электросети имеет право владеть ЛЭР, по которой электричество будет поступать к потребителю. Законопроект об изменении правила предполагалось представить на рассмотрение правительства страны в ближайшие дни.

Мораторий крайне негативно сказывается на настроениях гиперскейлеров. Так, в этом году Amazon отказалась от строительства фабрики серверов в Ирландии за €300 млн, но не исключила новых инвестиций, если для этого возникнут благоприятные условия в будущем.

Между тем, дата-центры лишают людей воды и света, а в сентябре сообщалось, что Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры. Использование собственных экобезопасных мощностей операторов ЦОД позволил бы избежать подобных крайностей по крайней мере частично.

